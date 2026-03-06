Matera: 7 marzo, Cinema Piccolo, “Libere di essere”, iniziativa Cgil per giornata della donna, con Dino Paradiso.

“Si terrà sabato 7 marzo, alle 16:30, al Cinema Piccolo di Matera, l’incontro “Libere di essere” organizzato dalla Cgil di Matera nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale della donna.” E’ quanto si annuncia con una nota in cui si specifica che ” Al centro del dibattito, la condizione delle donne in Italia e in Basilicata a partire dalla disparità salariale, passando per le molestie nei luoghi di lavoro e la cultura patriarcale che culmina nei femminicidi. Si discuterà anche del ddl Stupri e dell’educazione sentimentale e affettiva nelle scuole per la quale si sta battendo la Flc CGIL, che sciopererà il 9 marzo insieme alla Filcams Cgil contro un sistema patriarcale dentro e fuori i luoghi di lavoro. Dopo l’introduzione di Michela Carmentano, segretaria d’organizzazione CGIL Matera, avrà luogo la tavola rotonda “Le donne: violenze , conquiste e libertà”. Interverranno Angela Uricchio, segretaria generale Flc CGIL Basilicata; Marcella Conese, coordinatrice regionale Filcams Cgil; Teodora Di Pede, psicologa, psicoterapeuta e supervisore regionale EMDR nonché referente del centro antiviolenza del Comune di Matera. Concluderà Giulia Adduce, segretaria provinciale confederale CGIL Matera. Coordina la giornalista Anna Giammetta.” L’iniziativa si concluderà con un monologo di Dino Paradiso, previsto per le 19,00.

