Matera, 7 gennaio, LA CHITARRA NEL JAZZ: Dino Plasmati meets Umberto Fiorentino

L’associazione Jazzistica Materana Mifajazz, nell’ambito della rassegna Le Voci del Jazz, avviata lo scorso novembre, organizza l’ultimo concerto della prima fase della Kermesse che si terrà il 7 gennaio 2023 preso il Cinema IL PICCOLO (via XX Settembre, 14 • 75100 Matera tel: +39 0835 330541 info@ilpiccolomatera.it) con inizio alle ore 21. Dino Plasmati, chitarrista jazz già noto al pubblico italiano e internazionale, incontra uno dei chitarristi più importanti del panorama italiano e non solo: Umberto Fiorentino. A completare il gruppo ci saranno: l’hammondista Vittorio Palmisano e il batterista Alessandro Napolitano, entrambi pugliesi.

“Chitarrista dello storico gruppo Lingomania, -si specifica in una nota- fondato da Maurizio Giammarco, Fiorentino ha più volte ottenuto riconoscimenti come miglior chitarrista di jazz italiano nei referendum dei lettori delle riviste del settore (Chitarre, Guitar club) e con Lingomania, come miglior gruppo italiano, in quelli dei critici specializzati (Musica Jazz).

Dino Plasmati, chitarrista materano, già nel ’92 insignito della menzione speciale come nuovo talento della chitarra jazz italiana dal M°Franco Cerri nell’ambito dell’Eddie Lang Jazz Festival, collabora con nomi eccelsi del panorama mondiale del jazz, da Bobby Watson a Benny Golson, da Randy Brecker a Steve Grossman a Kurt Elling, e tantissimi altri, sia in sala di incisione che in concerti live. Due chitarristi, docenti entrambi nei Conservatori italiani, con stili differenti ma accomunati dalla stessa passione per la ricerca e per l’improvvisazione. “