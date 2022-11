Matera: 6 nuovi firmatari per “Rete donna” e inaugurazione due nuove panchine rosse

“In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne -si rende noto dal Comune di Matera-, domani, 25 novembre 2022 alle ore 10:00, sarà sottoscritto il IV addendum al protocollo d’intesa “Rete Donna”, presso la sala Giunta e ufficio del Sindaco.” Questo perchè “Quest’anno al protocollo si aggiungono sei nuovi firmatari: il Tribunale per i Minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza, la Commissione Regionale di Pari Opportunità della Basilicata, l’Associazione Susan Komen Italia, l’ADGI – Associazione Donne Giuriste Italia e l’ANCRI Matera/Policoro (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica). All’incontro, promosso dall’assessorato alle Pari opportunità e Parità di genere, oltre al sindaco, Domenico Bennardi, e all’assessora Tiziana D’Oppido, prenderanno parte il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Paolo Milillo, la dott.ssa Caterina Rotondaro, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano del Comune di Matera e i referenti delle organizzazioni aderenti al progetto.

Dopo alla sottoscrizione seguirà l’inaugurazione di due panchine rosse – progetto de “Gli Stati Generali delle Donne” – in piazza Matteotti per ricordare le donne vittime di femminicidio.“