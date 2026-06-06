Matera: 6° appuntamento di Amabili Confini 2026, con lo scrittore Piergiorgio Pulixi

Lunedì 8 giugno, è in programma il sesto appuntamento di Amabili Confini con lo scrittore Piergiorgio Pulixi, in Piazzetta ex Unimed, quartiere Serra Rifusa a Matera – con inizio ore 18:30. La manifestazione che è un viaggio nel labirinto dei quartieri materani, in questa sesta tappa della sua XI edizione, ospita una tra le voci più autorevoli della crime fiction europea. “In apertura dell’incontro, –si spiega in una nota– verrà premiato il racconto vincitore del concorso di scrittura “I colori dell’immaginazione” per la sezione “Giallo” (thriller, noir). Subito dopo si darà voce agli autori dei due racconti scelti tra tutti quelli pervenuti dai quartieri materani di Spine Bianche, Piccianello e Serra Venerdì. Per la sezione “Periferie sociali”- in collaborazione con la cooperativa Il Sicomoro, Arci Basilicata e Fondazione Città della Pace – si ascolteranno le riflessioni sul tema “Labirinto” dei migranti del Centro per famiglie di Ferrandina. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata, invece, alla presentazione del romanzo Il nido del corvo di Piergiorgio Pulixi.

Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982 e vive a Milano. È considerato uno dei più importanti autori noir della nuova generazione italiana. Allievo di Massimo Carlotto, ha pubblicato oltre quindici romanzi polizieschi, vincendo numerosi premi tra cui il Premio Giorgio Scerbanenco 2019 per il miglior noir dell’anno con L’isola delle anime. I suoi romanzi sono tradotti in più paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna.

Sinossi romanzo: Sardegna, Penisola del Sinis. Una giovane donna, Angela Floris, scompare nel nulla. Sei mesi di indagini a vuoto, poi un segnale agghiacciante: il suo cellulare si riaccende. Sul luogo del rilevamento gli ispettori Daniel Corvo e Viola Zardi trovano un macabro reperto che vale da firma: una mano femminile, troncata e in perfetto stato di conservazione. È l’inizio di un duello perverso con un assassino che agisce da artista della morte, ossessionato dalle mani delle sue vittime e capace di muoversi senza lasciare tracce, se non quelle che sceglie deliberatamente di far trovare per sfidare chi gli da la caccia. Sullo sfondo, una Sardegna sospesa tra west selvaggio e lande crepuscolari, dove il paesaggio degli stagni di sale riflette l’oscurità della mente dell’assassino. Più Corvo e Zardi si avvicinano alla verità, più diventa chiaro che le vittime erano solo un prologo: il vero capolavoro che l’assassino vuole realizzare forse sono proprio loro. Introdurrà l’incontro Vita Epifania. Con l’autore converseranno Michela Gargano e Massimo Bianco. Amabili Confini si chiuderà con l’ultimo appuntamento della rassegna, che si terrà il 16 giugno ad Alvino Relais,in via Marconi a Matera. Il programma completo è disponibile sul sito: www.amabiliconfini.it.”