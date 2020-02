A Matera ci saranno 48 ore all’insegna della grande musica e degli appuntamenti di qualità, nell’ambito del cartellone di Onyx Jazz club e Onyx libro. Il 14 e 15 febbraio, infatti, Casa Cava sarà al centro delle iniziative promosse dall’Onyx Jazz club.

Si comincia il 14 febbraio alle 19 con la presentazione di “Sassofoni e pistole, storia delle relazioni pericolose tra jazz e romanzo poliziesco” di Franco Bergoglio con indagini musicali di Kevin grieco e Giuseppe Romaniello.

Il giorno dopo, 15 febbraio a partire dalle 19 , il secondo appuntamento con Franco Bergoglio e “I giorni della musica e delle rose. Rock, pop, jazz, soul, blues nel vortice del ’68”.

Alle 20,00 -l’azienda agricola di Filomena Carriero e la DiTaranto vini con i taralli del panificio Cifarelli di Matera- daranno vita a una degustazione di vini e oli che precederà il concerto delle 21,00 di Richard Sinclair , “Solo Concert“.

Richard Sinclair (Herne Bay, 6 giugno 1948) è un bassista, chitarrista, cantante e compositore britannico. È noto per aver fondato insieme al cugino Dave e a Pye Hastings i Caravan, gruppo progressive tra i protagonisti della scena di Canterbury.

Richard ha suonato nelle più importanti formazioni della corrente di Canterbury: tra il 1964 e il 1965 milita nei The Wilde Flowers, nel 1968 nei Caravan, nel ’72 entra negli Hatfield and the North, dove rimarrà fino al ’76, quando formerà i Sinclair and the South, gruppo che durerà un anno. Nel 1977 entra infatti nei Camel per due anni, e successivamente, dal 1982 al 1984 negli In Cahoots. Da allora ha militato in varie formazioni, sempre legate alla cittadina inglese.

Per la degustazione prenotazione consigliata al 329 1133910 (Giovanni)

BIGLIETTI

INTERO POSTO UNICO 10€

RIDOTTO RISERVATO AI TESSERATI ONYX 8€

Prevendite:

Prevendite Online su Eventbrite (diritti di prevendita)

Prevendite a Matera:

FERULA VIAGGI

Via Cappelluti, 34 – Matera – Tel. 0835.336572

CARTOLERIA MONTEMURRO

Via delle Beccherie, 69 – Matera – Tel. 0835.333411

LIBRERIA MONDADORI

Piazza Vittorio Veneto, 16B – Matera – Tel. 0835.344062

AMBARABÀ

Via Cappelluti, 9 – Matera

* CASA CAVA

Via S. Pietro Barisano – Matera – Tel. 0835.336733