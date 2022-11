Matera, 4 novembre – “BEETHOVEN 3.0” – Mariangela Vacatello, pianoforte

Venerdi 4 novembre, alle ore 21.00 nell’Auditorium Gervasio a Matera si alza, dunque, il sipario sulla stagione concertistica dei “30 anni” dell’Orchestra Magna Grecia con la esibizione di Mariangela Vacatello, pianista straordinaria dalle qualità tecniche ed interpretative di pregio.

Nell’occasione, l’Orchestra Magna Grecia sarà diretta dal M° Maurizio Lomartire, uno dei “visionari” che – come lui stesso ha voluto condividere con un post sui social – “trent’anni fa, insieme a Piero Romano, Leonardo Presicci, Rocco Brandonisio e Marcello Forte, ci impegnammo in una scommessa che ai più pareva persa in partenza, perché a quel tempo le orchestre si usava chiuderle. Abbiamo spesso nuotato contro corrente, ci siamo impigliati in qualche rete, abbiamo goduto e temuto del mare aperto e raggiunto molti approdi ma siamo ancora abbastanza illusi da pensare che “the best is yet to come“.

“Sarà un mese di novembre scintillante – ha aggiunto il M° Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – perché, dopo il concerto di Mariangela Vacatello, avremo il 18 novembre il debutto di Gianluca Marcianò come direttore principale della nostra orchestra, che accompagnerà l’esibizione al pianoforte di Valentina Lisitza. E poi il concerto del 25 novembre con l’atteso ritorno di NOA. Un inizio davvero entusiasmante per una stagione concertistica di grande qualità, degna cornice per i primi 30 anni di storia della Magna Grecia”.

La stagione concertistica 2022/2023 si apre con il concerto dal titolo “BEETHOVEN 3.0”, che prevede il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 Op. 37 in Do min e la Ouverture da “Le creature di Prometeo” op. 43 di L. v. Beethoven. Completano il programma: Benjamin Britten: Soirées musicales, op. 9 – Suite su musiche di Gioachino Rossini e Ottorino Respighi: “Tarantella” da “La Boutique Fantasque” di Gioachino Rossini.

Interprete di eccezione, come detto, di questo sarà Mariangela Vacatello, che nella sua strepitosa carriera ha collezionato premi nei più celebri concorsi e si è esibita in ogni continente, riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio.

Biglietti disponibili su www.ticketsms.it – Cartoleria Manicone (Via delle Beccherie, Matera) – Sede Orchestra Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).