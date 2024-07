Matera, 3 luglio | ANIMA POP – Gaia Gentile e Orchestra Magna Grecia

Primo appuntamento della edizione 2024 del “Matera Festival – Museo in Sinfonia”: mercoledì 3 luglio, ore 21.00, nella suggestiva cornice di Terrazza Lanfranchi, “ANIMA POP”: Gaia Gentile, voce; Beppe Del Re, voce narrante. Orchestra della Magna Greciadiretta dal Maestro Giacomo Desiante. “MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” -si legge in una nota- è organizzato da Orchestra Magna Grecia, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: Heidelberg Materials, BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria. Originaria della provincia di Bari, la carriera professionale di Gaia Gentile ha preso il via a soli 17 anni, esibendosi sia come solista che in gruppi vocali e orchestre, partecipando a concerti e festival in tutto il mondo, da Algeria e Thailandia a Inghilterra e Argentina. La sua voce ha brillato anche nel programma televisivo “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci, confermando il suo talento eclettico. Gaia ha ottenuto il diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma, unendo così la sua passione per la musica con lo studio e l’amore per il teatro.

Nel 2020 ha debuttato con lo spettacolo “Gaia Gentile…ma non troppo!“, dove ha esibito la sua personalità stravagante, omaggiando i grandi cantautori italiani con cui ha collaborato nel corso della sua carriera, da Caparezza a Capossela, Dalla, Silvestri e Noa. Nell’Aprile 2024 partecipa al reality “The Voice Generations” arrivando alla super finale con il team di Loredana Bertè, conquistando l’attenzione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori. I biglietti del “Matera Festival – Museo in Sinfonia” sono disponibili sul sito www.vivaticket.it

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.