Matera, 24 maggio – “BASSFRIENDS”: musica e racconti per tutti i gusti all’Auditorium R. Gervasio

Sabato 24 maggio, alle ore 20:00, presso l’Auditorium R. Gervasio in Via del Corso a Matera, andrà in scena “BASSFRIENDS”, uno spettacolo originale che intreccia musica e narrazione, dando vita a un racconto sonoro ricco di suggestioni. Una serata in cui a prendersi la scena sarà un protagonista inusuale: il contrabbasso.

Un viaggio musicale che attraversa mondi apparentemente lontani — dalla stanza austera di un contrabbassista solitario, a una vivace birreria viennese, fino ai locali fumosi della leggendaria 52ª strada di New York — accomunati dalla potenza evocativa della musica.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra di Contrabbassi del Conservatorio, guidata dal M° Roberto Lo Gatto, ideatore dello spettacolo. Accanto a loro, i “Friends”: un ensemble di cantanti, musicisti e attori che contribuiranno ad arricchire la narrazione musicale. Tra questi, il soprano Giada Sturdà, il tenore Michele Leone, il violinista Davide Giordano, Matteo D’Elia alle percussioni. Il tutto è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della docente Stefania Carulli.

La serata sarà arricchita dalla presenza di alcuni ospiti a sorpresa, che si uniranno al racconto portando un nuovo punto di vista.

Un evento pensato per riscoprire il contrabbasso non solo come strumento d’accompagnamento, ma come vero e proprio narratore capace di evocare mondi e storie. Un’occasione unica per il pubblico materano per lasciarsi sorprendere da uno spettacolo dove la musica diventa racconto e il racconto diventa musica.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.