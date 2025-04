Matera, 15 aprile, il Balletto “THE MAN – The Passion of the Christ”

Martedi 15 aprile 2025, ore 21.00, presso l’Auditorium “Gervasio” di Matera, nuovo appuntamento della Stagione Concertistica con lo spettacolo di danza “THE MAN – The Passion of the Christ”. Protagonisti i danzatori della compagnia “RBR – Illusionisti della danza”, coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli. Regia di Cristiano Fagioli. “The Man”, ispirato al film di Mel Gibson “La Passione di Cristo“, è il racconto di un uomo e del suo tormento, del suo sacrificio come manifestazione di amore infinito, eroico e tenace. La narrazione, attraverso la danza, amplifica la portata del suo significato con suggestioni che mescolano e dilatano sensazioni ancestrali, riferimenti culturali e aspetti emozionali. È un viaggio che si snoda tra i momenti salienti della storia più vibrante e intensa conosciuta al mondo quale esempio di dedizione assoluta e segno di speranza, storia che ha ispirato il mondo dell’arte e della cultura accompagnando nei secoli l’immaginario collettivo di credenti e non. La narrazione coreutica è composta da quadri e soluzioni registiche che offrono spunti di riflessione sull’eterna lotta tra bene e male e l’immenso potere dell’amore e del perdono. Gli spettatori saranno coinvolti, all’interno di un’atmosfera sospesa e a tratti rarefatta, come moderni testimoni di un immortale messaggio esistenziale. La Stagione Concertistica 2024 – 2025 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con Orchestra Magna Grecia, con il sussidio istituzionale della Camera di Commercio di Basilicata, Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.

