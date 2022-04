“Un nuovo straordinario appuntamento musicale –si legge in una nota– è in programma a Matera per la stagione 2021/2022 dell’Orchestra Magna Grecia: giovedi 14 aprile, alle ore 21.00, all’Auditorium “Gervasio” (Piazza Sedile) concerto “THE MISTERY OF THE BULGARIAN VOICES”, rinomato coro femminile a cappella, noto per la sua interpretazione della musica popolare bulgara con arrangiamenti moderni, in grado di creare suoni straordinariamente originali, fondendo magicamente melodie ancestrali con l’avanguardia.

Con oltre 1.250 concerti fuori dai confini nazionali e numerose partecipazioni a festival musicali in tutto il mondo, il coro si è esibito nelle più prestigiose sale da concerto internazionali, collaborando con artisti come Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins, U2 e il rapper Drake. In Italia si ricorda la storica collaborazione con Elio e le Storie Tese nella canzone “Pippero” contenuta nell’album “İtalyan, Rum Casusu Çıktı” del 1992.

A dirigere il coro da 25 anni è Dora Hristova, diplomata al National Music Academy “Prof. Pancho Vladigerov”, e da anni impegnata nel perfezionamento della musica corale contemporanea.”

“Sarà un concerto interessante ed intrigante – ha dichiarato Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra Magna Grecia – che conferisce un ulteriore elemento di eterogeneità ad un cartellone straordinariamente ricco e vario, per gusti e stili. Il concerto di questo coro femminile tra i più rinomati al mondo incontrerà senza dubbio l’apprezzamento del nostro pubblico”.

“THE MISTERY OF THE BULGARIAN VOICES” è il penultimo appuntamento della stagione 2021/2022 dell’Orchestra della Magna Grecia, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera, insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e l’Auditorium Cava del Sole. Prezioso, come sempre, il supporto delle realtà imprenditoriali che scelgono di affiancare l’offerta culturale proposta dall’OMG: BPER (main sponsor), Bolletta-ok, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, ItalCementi, IP Fratelli Gaudiano, Cantine Varvaglione, Archinnova, Calia Italia, Divella Supermercati.

Posto unico: 15 euro. Obbligatori green pass e mascherina Ffp2.

Prossimo appuntamento: “BARCELONA OPERA ROCK, con Desirè Rancatore”, Mercoledi 27 aprile 2022.”