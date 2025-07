Matera, 1° agosto | GERSHWIN VS BACHARACH

Nell’ambito del Matera Festival 2025 – Museo in Sinfonia, l’Orchestra Magna Greciapresenta un appuntamento imperdibile: “GERSHWIN VS BACHARACH”, in programma venerdì 1° agosto alle ore 21.00 nella splendida cornice della Terrazza Lanfranchi di Matera.

Un concerto in equilibrio tra due mondi sonori solo in apparenza lontani: da un lato l’eleganza colta del jazz sinfonico di George Gershwin, con i suoi raffinati intrecci tra musica classica e swing americano; dall’altro l’inconfondibile lirismo di Burt Bacharach, maestro del pop orchestrale, autore di successi planetari e colonne sonore indimenticabili.

A dare voce a questa sfida musicale sarà l’intensa interpretazione di Lucy Garcia, affiancata dall’Orchestra della Magna Grecia e dal brillante L.A. Chorus, preparato da Daniela Nasti. Sul podio, la direzione sarà affidata a Domenico Riina, capace di fondere con gusto ed energia mondi e linguaggi differenti.

GERSHWIN VS BACHARACH offrirà al pubblico un vero e proprio viaggio attraverso due epoche e due visioni della musica americana: sofisticata, romantica, evocativa. Un duello senza vincitori, dove a trionfare sarà soltanto la bellezza della musica.

“MATERA FESTIVAL – Museo in Sinfonia” è organizzato da Orchestra Magna Grecia e Basilicata Circuito Musicale, in collaborazione con Museo Nazionale di Matera e Comune di Matera, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata. Prezioso il sostegno delle attività imprenditoriali locali: Heidelberg Materials, Bawer, Grieco Abbigliamento, De Angelis Bus, Farmacia D’Aria, Bottega Ottica, Falco Grillaio.

Prevendita su www.vivaticket.it