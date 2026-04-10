Mater Sacra unisce la Pasqua dei Cristiani nella Passione dei Sassi

Dopo la Resurrezione la recitazione teatrale negli antichi rioni di tufo ha avuto il merito di unire e di festeggiare idealmente la Pasqua dei Cristiani, di Occidente e di Oriente, quella di fede cattolica e ortodossa. E la Prisco Provider, secondo il vangelo sul campo di Luca…, ci ha creduto fino in fondo dimostrando che quel ”format”, quella rappresentazione sacra teatrale, è fatta per durare e per essere proposto, chissà, nel 2027 nel periodo giusto, quello della Settimana Santa https://giornalemio.it/eventi/dopo-pasqua-a-matera-con-mater-sacra-la-via-della-croce-dal-10-al-12-aprile/ . E la prima, svoltasi nel primo pomeriggio di venerdì 10 aprile, riservato alle autorità e ai giornalisti, ha confermato la validità della formula, la scelta dei luoghi e la professionalità di quanti hanno recitato i diversi momenti di quella pagina ”intensa” dell’umanità. Così da quell’ultima cena del ”giovedì santo” nella corte dell’ex ospedale San Rocco, che ha ricordato il ”Cenacolo” del noto dipinto di Leonardo da Vinci ha condotto via via verso le scene del Bacio di Giuda nell’orto dei Getsemani,piazza san Giovanni, al Processo a Gesù,chiesetta san Biagio, al dialogo tra Claudia e Ponzio Pilato in Casa Cava, della Crocefissione e del Santo Sepolcro e Resurrezione queste ultime nel giardino del convento di Sant’Agostino. E qui ha colpito,accanto alle tre croci del Calvario, quelle adagiata per terra (troppo pesante) usata per ”The Passion” da Mel Gibson. E anche questo, chissà, potrà essere un segno di Resurrezione… Non aggiungiamo particolari. Ai materani e ai turisti l’invito a incamminarsi per il percorso di Mater Sacra www.pasquamatera.it E’ un evento di pace per la Cristianità. Non ancora per ebrei e islamici, a causa delle guerre scatenate da Paesi guerrafondati come Israele e Stati Uniti. Quella croce è ancora lì. Si attendono pace e ”mea culpa”.

