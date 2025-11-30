Martìn i Bbllìn con la benedizione di Sant’ Eligio in corteo con Ergghiò

Ed è il caso di dire, per quanti hanno a cuore le tradizioni e il dialetto materano,” Benedizione vol’avè” quel sodalizio dal suono quasi onomatopeico che raglia al nome di ”Ergghiò”per aver fatto rivivere il corteo di Sant’Eligio. Quel Santo, protettore degli animali da soma ( muli, in primis, asini e cavalli) che sono stati compagni di lavoro e di trasporto per tanti contadini e artigiani della civiltà dei Sassi. E i nomi Martino e Bellino erano tra i più diffusi per i fedeli quadrupedi. Giusto ricordare e quel corteo organizzato per lunedì 1 dicembre, in piazzetta Sant’ Eligio con i consueti tre giri e l’avvio del corteo per la pettolata finora, sono un tutto nel passato che invita a non dimenticare e a non stravolgere la tradizione, come abbiamo visto in altri contesti con anglicismi, slogan e forzature che nulla hanno a che fare con l’identità della Città dei Sassi. Troppi muli e somari allo stato brado… Vanno presi per la cavezza e assicurati al basto, ”u’ mmost” della tradizioni. Si deve lavorare per Matera, proprio come fa Ergghiò. Domani al corteo.



Comunicato Stampa

Corteo di Sant’Elìgio: Storia e Tradizione si ritrovano a Matera

Sant’Eligio Lunedì 1° Dicembre 2025

L’associazione Ergghiò ripropone per la II edizione una processione ormai dimenticata da più di 70anni: quella di Sant’Eligio.

Era tradizione radicata, soprattutto a Matera e a San Mauro forte (MT), quella di portare in corteo dietro la statua di S. Eligio asini, muli e cavalli, il 1°Dicembre in segno di devozione al santo. Nella città di Matera, la processione terminava proprio davanti alla chiesa intitolata al Santo protettore degli animali da soma e dei maniscalchi, con i 3 giri intorno alla colonna adiacente la chiesa . Nella città dei Sassi, inoltre, proprio in questa giornata si iniziavano a friggere le “pettole” e per tradizione la prima veniva obbligatoriamente offerta al proprio animale da lavoro.

È solo grazie allo studio e all’impegno profuso dai volontari dell’associazione Ergghiò, se questa tradizione è stata recuperata dopo decenni e decenni di oblio, ed è un’opportunità per tramandare le nostre tradizioni alle nuove generazioni e per rafforzare il senso di appartenenza e identità locale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.



Corteo Serale

ORE 19:00

Raduno dei figuranti in costume tradizionale, degli zampognari e degli animali da soma in Piazza V.Veneto

Il corteo seguirà il seguente percorso :

Piazza V. Veneto

Via del Corso

Sosta davanti alla chiesa di S.Eligio

ORE 20:00

Canti popolari e benedizioni degli animali: gli strumenti utilizzati per i canti tradizionali sono strumenti acustici. Subito dopo la benedizione degli animali questi ultimi verranno fatti defluire da via Rocco Scotellaro

Ore 21:00

Uascezza e pettole presso “U’c’dder d’ergghiò “ Rione Casalnuovo 302