E’ tra i magnifici sei, over 60, scelti dalla cantante lucana Arisa per le semifinali di ” The Voice Senior e la cosa ci fa davvero piacere, per quanto il cantautore Mario Rosini continua a fare nei concerti tra Puglia e Basilicata. A Matera, poi, è di casa…Per lui parlano un curriculum da musicista doc. Non possiamo che augurargli di conquistare la finale e di tornare a Sanremo, magari nel 2025,dopo la parentesi del 2004 con il brano “Sei la vita mia” .