Mario Rosini al Rosetta Jazz club con una ”Canzone intorno al mondo”

In tour questa estate un po’ ovunque sull’onda dei successo a The Voice senior Mario Rosini si esibisce a Matera, sabato 23 novembre alle 21.00, al Rosetta Jazz club con Paolo Romano e Mimmo Campanale, che fanno parte del suo affermato trio. Attesa per il concerto e per una interpretazione, che spazierà in un lungo e in largo attraverso epoche e generi musicali. Non aggiungiamo altro. Rosini incanta. Buon concerto.

COMUNICATO STAMPA – Matera, “Una Canzone intorno al mondo – di MARIO ROSINI” al Rosetta Jazz Club

Un grande e gradito ritorno. Sabato 23 novembre, alle ore 21:00, il palco del Rosetta Jazz Club ha il piacere di accogliere nuovamente Mario Rosini, accompagnato dal suo storico trio, con il concerto “Una Canzone intorno al mondo – di MARIO ROSINI”, che vede la partecipazione speciale di Paolo Romano e Mimmo Campanale.

Una serata intensa e affascinante che proporrà un repertorio originale, dedicato alla canzone in tutte le sue forme e contaminazioni. In particolare, l’esibizione rappresenta un modo per trovare una collocazione artistica ed emozionale con la canzone, dalle sue origini ad oggi.

Da sempre appassionato al mondo della musica e del canto, Mario Rosini ha partecipato, sin da bambino, a diverse manifestazioni canore pugliesi come membro del “Duo Rosini”, insieme al fratello Gianni; i due hanno partecipato al “Cantapuglia” 1976, vincendo la manifestazione, e al Cantagiro 1980. Fino al 1984, egli ha frequentato il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, studiandovi per 7 anni, prima di partire per Milano e intraprendere la carriera da solista.

Negli anni, Rosini ha collaborato con artisti come Rossana Casale, Mick Goodrick, Sarah Jane Morris, Phil Palmer, Gino Vannelli e Pino Daniele. Tra gli anni ottanta e novanta, invece, ha partecipato ai tour musicali di Anna Oxa, Grazia Di Michele, Mia Martini, Rossana Casale, Irene Grandi e Tosca.

Nel 2004, il musicista ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Sei la vita mia”,

arrivando al secondo posto nella classifica generale e al terzo nella classifica del Premio della Critica “Mia Martini”. Attualmente è docente presso il Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera, dove detiene la cattedra di canto jazz. Dal 200, ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Artistica del “Premio Mia Martini”.

«Siamo davvero orgogliosi di ospitare un professionista eccellente del calibro di Mario Rosini. Siamo pronti ad emozionarci insieme con il suo importante repertorio, esaltato dalla partecipazione di Paolo Romano e Mimmo Campanale. Sarà sicuramente una serata magica per tutti noi», dichiara Giuseppe Venezia, presidente del Rosetta Jazz Club.

L’evento è patrocinato dal Comune di Matera e il biglietto di ingresso ha il costo di €15. È consigliata la prenotazione contattando il numero 3501660573.

