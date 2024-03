Mariannina e le ”altre pasionarie” montesi: 5 marzo di lotta

Memoria e storia non si cancellano ed è giusto impegnarsi perchè non accada, in un clima nazionale di tentativi subdoli o palesi di riscrivere, cancellare, giustificare o occultare pagine di democrazia e di libertà, impresse di passione, sangue e sacrifici, scritte da donne e uomini, in prima fila tra le lotta di Liberazione e quella per il Lavoro, come quelle per l’occupazione delle terre nel Mezzogiorno. Il 5 marzo,a Montescaglioso ( Matera) su iniziativa di Spi e Flc Matera si terrà una giornata di riflessione su ‘Mariannina e tutte le altre, il contributo delle donne nell’occupazione delle terre a Montescaglioso”. Una giornata, tra l’istituto Salinari e l’abbazia di San Michele Arcangelo, con tanti contributi, riflessioni, dai ragazzi delle scuole con un e book su Mariannina la rivoluzionaria, Mariana Menzano, che era a capo del movimento bracciantile locale, pronta a spronare le altre, gli altri, con la presenza continua sulle terre in quel lontano 1949 , in paese, e a fronteggiare la repressione che le forze dell’ordine attuarono nei campi e poi nell’abitato. Mariannina non fu sola e altre ‘pasionarie’ come Anna Avena, Nunzia Suglia che avevano fatto di quella lotta una ragione di vita. Il resto lo racconteranno relatori, del mondo sindacale, culturali o parenti come Peppe Lomonaco, ‘cantore’ delle storie di vita montese o quanti lavorano per un archivio del territorio, come quello dedicato al professor Lello Giura Longo, coordinato da Angelo Bianchi. Nel programma della giornata, come da locandina, spazio a tavole rotonde, a mostre come quella della Cgil e della scuola ” Salinari” e a una performance dell’attore Emilio Andrisani.