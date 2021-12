Mercoledì 8 dicembre, secondo appuntamento al Cineteatro don Bosco di Potenza per il cartellone della “SARTORIA TEATRALE – la stagione teatrale cucita addosso a te“, la nuova proposta culturale della città nata dalla collaborazione fra i gestori della sala Metropolis srls e il gruppo Opera e con il patrocinio del Comune di Potenza.

“Dopo il successo e il tutto esaurito dello spettacolo “Tartassati dalle tasse” con Biagio Izzo dello scorso 19 Novembre , –si legge in una nota– sul palco del teatro potentino andranno in scena Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi in “Figlie di Eva”, divertente testo di Michela Andreozzi, Vincenzo Alfieri e Grazia Giardiello e con Massiliano Vado, che ne firma anche la regia. Le scene sono di Mauro Paradiso, i costumi di Laura Di Marco.

Le “Figlie di Eva” sono tre donne sull’orlo di una crisi di nervi che si ritrovano nei guai per colpa dello stesso uomo: un politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, candidato premier alle imminenti elezioni. Elvira (Michela Andreozzi) è la sua assistente perfetta, Vicky (Mariagrazia Cucinotta) la moglie e Antonia (Vittoria Belvedere) la ricercatrice universitaria che sta aiutando il figlio del politico a laurearsi. L’uomo, dopo averle usate per arrivare in vetta, le scarica senza mezzi termini. È a quel punto che le tre donne uniranno le loro forze per orchestrare una terribile vendetta.

Le tre attrici non hanno bisogno di presentazioni, Mariagrazia Cucinotta, famosa anche a livello internazionale per la partecipazione accanto a Massimo Troisi nel film Il Postino e per l’apparizione in un episodio della Saga 007, ha all’attivo numerose interpretazioni cinematografiche e televisive. L’attrice siciliana è riuscita ormai a ritagliarsi un posto fra i volti femminili più amati dal pubblico italiano.

Michela Andreozzi sceneggiatrice, autrice e attrice, fra le protagoniste anche del film di Rocco Papaleo Basilicata Coast to Coast, è qui nella doppia veste di coautrice e di interprete. Vittoria Belvedere volto noto della televisione italiana con all’attivo anche la presentazione del Festival di San Remo del 2002, dopo le prime apparizioni cinematografiche nel 1992, ha alternato nel corso della sua carriera cinema, tv, teatro e musical: prima di Figlie di Eva ha partecipato alla messa in scena di L’altro lato del letto, My Fair Lady, Tutti insieme appassionatamente, La scuola.

Il prossimo appuntamento della Sartoria Teatrale sarà lunedì 20 dicembre con uno degli appuntamenti più suggestivi in cartellone: Note Di Celluloide.

Lo spettacolo si propone di riscoprire ed elogiare i grandi compositori italiani che hanno suggellato l’importanza della musica nella cinematografia. Un’orchestra di oltre 30 elementi eseguirà dal vivo le colonne sonore delle pellicole più belle della storia del cinema italiano (Morricone, Piovani, Nino Rota, Rustichelli), accompagnate dalla proiezione dei film sullo sfondo.

Biglietti per tutti gli spettacoli ancora disponibili online su cineteatrodonbosco.com o al botteghino del Cineteatro don Bosco tutti i giorni dalle 18:30 alle 21:30 e il martedì e giovedì anche dalle 11 alle 13.”