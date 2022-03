L’attesa c’è tutta lungo le voci e le sonorità che legano la capitale del Mezzogiorno, Napoli, alla Murgia, ad Altamura (Bari) per una storia che la rassegna ‘’ Metamorphosis’’ in corso al Teatro Mercadante fa intrecciare con il batterista Tullio De Piscopo alla cantante Maria Moramarco, voce possente dei Uaragnaun, e di una interpretazione originale delle tradizioni. Tre nomi sui quali si potrebbe scrivere e raccontare per ore. Ma preferiamo lasciare spazio alla musica per uno spettacolo in programma domenica 27 marzo, alle 20.00, al Mercadante. Pronti agli applausi per una pagina della storia culturale e musicale del Sud che si arricchisce di una nuova esperienza.

Teatro Mercadante di Altamura: 27 marzo, la voce di Maria Moramarco e la batteria di Tullio De Piscopo si fondono

Stagione 2021-2022 “Rinascimento” del Teatro Mercadante di Altamura

Rassegna “Metamorphosis – Passato, presente, visioni”

Domenica 27 marzo 2022 ore 20:00

ZE MONECARILLE

Con Maria Moramarco – Voce

Luigi Bolognese – Chitarre

Silvio Teot – Percussioni Etniche

Orchestra da camera del Teatro Mercadante

Arrangiamenti: Vincenzo Cipriani

Spettacolo prodotto dal Teatro Mercadante



Giunge al termine la rassegna “Metamorphosis – Passato, presente, visioni”, con direzione artistica del maestro Vincenzo Cipriani, che ha proposto contaminazioni e fusione di stili, in un mix di generi e improvvisazioni, ritmi e sonorità completamente diversi tra loro ma in grado di esplorare e creare un nuovo linguaggio nel solco del world music contemporanea.

Gran finale con un perfetto esempio di fusione artistica: domenica 27 marzo, alle ore 20.00, insieme sul palcoscenico saranno Tullio De Piscopo e Maria Moramarco, voce e anima della formazione Uaragniaun che ha fatto conoscere in Italia e nel mondo i canti e le storie della tradizione della Murgia. “Ze Monecarille” – che dà il titolo allo spettacolo – è uno dei brani più conosciuti degli Uaragniaun che, a loro volta, prendono il nome dalla località murgiana del Garagnone.

Tullio De Piscopo, batterista eclettico (molti lo ricordano per il successo “Andamento lento”), spazia dal jazz alla classica; vera leggenda della batteria, indimenticabile collaboratore di Pino Daniele.

Maria Moramarco, cantante e ricercatrice delle tradizioni, dei canti e dei suoni dell’Alta Murgia, insieme al chitarrista Luigi Bolognese, al percussionista Silvio Teot e altri compagni di un lungo viaggio musicale, da anni porta avanti con successo l’operazione di far conoscere e conservare questo patrimonio sonoro e parlato. Con loro sul palco anche Nico Berardi (zampogna, charango, flauti) e Nanni Teot (tromba e flicorno).

De Piscopo e Uaragniaun saranno accompagnati dall’orchestra da camera del Teatro Mercadante in un concerto che, per gli appassionati, si annuncia memorabile.

