Margherita Cassano, Presidente della Cassazione, domani sarà a San Mauro Forte

Come avevamo preannunciato qualche settimana addietro, Margherita Cassano, primo presidente della Corte suprema di cassazione, domani -sabato 22 febbraio- sarà a San Mauro Forte (Matera) per ritirare il premio Torre Normanna assegnatogli dalla locale Pro Loco (https://giornalemio.it/cronaca/margherita-cassano-sara-a-san-mauro-forte-per-ritiro-premio-torre-normanna/) durante una cerimonia che si terrà alle 17,30 nel salone comunale. Nata a Firenze nel 1955 (da Pietro Alberto Cassano, anch’egli magistrato nativo di San Mauro Forte e da Anna Materi, originaria di Grassano) è in magistratura dal 1980, dapprima come sostituto procuratore presso la Procura di Firenze, dove dal 1991 al 1998 è stata assegnata alla Direzione distrettuale antimafia. Dal 1998 al 2002 è stata Componente del CSM, dove ha presieduto la Sesta e la Nona Commissione ed è stata membro della Sezione disciplinare. Rientrata in ruolo, ha svolto le funzioni di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione presso l’Ufficio del Massimario e del Ruolo. Dal 2006 ha rivestito il ruolo di Consigliere presso la Prima Sezione penale. È stata componente delle Sezioni Unite penali e vice Direttore del Centro Elettronico di Documentazione della Cassazione (C.E.D). Nel 2016 è stata nominata Presidente della Corte di appello di Firenze, dove ha operato fino al luglio 2020, quando ha assunto l’incarico di Presidente Aggiunto della Corte di cassazione. In tale veste ha coordinato l’intero settore penale della Corte, ha assunto la presidenza delle Sezioni Unite penali e ha collaborato con il Primo Presidente della Corte presiedendo, tra l’altro, i Collegi delle Sezioni Unite civili incaricati della trattazione dei ricorsi in materia disciplinare. È stata componente del Comitato scientifico del CSM per la formazione dei magistrati, membro della Commissione tecnica per l’accesso alle funzioni di legittimità, componente della struttura decentrata di formazione della Scuola della Magistratura presso la Corte di cassazione. Ha svolto attività di docenza presso Università, Scuole di specializzazione universitarie per le professioni legali, seminari organizzati dal CSM e dall’Avvocatura. È autrice di numerose pubblicazioni in materia di diritto penale, sostanziale e processuale, e di ordinamento giudiziario. E il 6 marzo 2023 -come abbiamo ricordato all’inizio- è stata nominata Primo presidente della Suprema Corte di cassazione. L’occasione del ritiro del premio sarà anche l’occasione per la magistrata di ritornare a San Mauro Forte, dove in precedenza veniva spesso a visitare la tomba dei suoi nonni paterni (Cassano e Villone) che trovasi per l’appunto nel cimitero del paese del Campanaccio.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.