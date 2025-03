Margherita Cassano, a Matera, all’evento “I nuovi scenari della giurisdizione”

Margherita Cassano, Prima presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana, a distanza di poche settimane torna in Basilicata (il 22 febbraio è stata a San Mauro Forte per ritirare il Premio Torre Normanna), esattamente il venerdì prossimo 14 marzo a Matera. Per quella data, infatti, nella Sala degli avvocati del Palazzo di Giustizia – con inizio alle ore 16,30- è in programma l’evento “I nuovi scenari della giurisdizione” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Matera e dall’Associazione Medeura. I lavori prevedono in scaletta, i saluti: del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Matera, Ferdinando Izzo; del Presidente del Tribunale di Matera, Riccardo Greco; del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, Alessio Coccioli. Quindi, la relazione introduttiva di Vincenzo Santochirico e la prolusione della Presidente Margherita Cassano. Seguiranno dibattito e conclusioni.

