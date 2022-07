Manuel Agnelli, una scarica ”diabolika” di adrenalina per il Sonic Park Matera 2022

Quelli che per un motivo o un altro non hanno potuto assistere alla Cava del Sole ” David Sassoli” di Matera al concerto di Manuel Agnelli avranno di che mordersi il gomito…per un concerto a tutta adrenalina, come il noto brano degli Afterhours ” Lasciami leccare l’adrenalina” che è stato tra i più cantati dai fans che hanno ritmato e ballato a memoria un repertorio ultratrentennale e carico di messaggi ed energia. Del resto il concerto non poteva che essere al top con un frontman eclettico come Manuel Agnelli, già a Matera nel 2017 con la rockband degli Aftehours per la Fondazione Francesca Divella ( e con il collega Sergio Palomba a bordo palco) e nel 2019, alla cava del Sole come direttore artistico per la cerimonia finale per l’anno di capitale europea della cultura. E lui non si è fatto pregare con un fuoco di energia, tutto originale, ma che a ricordato tra luci, suoni sapientemente mixati alcune performance di grandi gruppi hard da ”high power” del passato dai Led Zeppelin agli Ac Dc, dai Kiss ai Deep Purple. Altra storia, altro contesto ma dalla musica liberatorio che dà la carica e se abbiamo visto anche l’amico Romeo Gallo, ingegnere dei nostri firefighters (vigili del fuoco) , muoversi e apprezzare tanto fuoco di energia, significa che la fiamma del rock arderà sempre.



Sopratutto quando Manuel si è cimentato per la colonna sonora del film Diabolik, personaggio che si deve alla mano del fumettista materano Giuseppe Palumbo.Ha parlato di committenza, riferendosi al pezzo ” La Profondità degli abissi” . ” Sì mi è stato chiesto di scrivere un pezzo su committenza- ha detto Manuel- come Raffello, Michelangelo, prezzolati dai potenti per realizzare opere d’arte gigantesche,ma anche macchine di morte come Leonardo .Un genio comunque. Ho scritto un pezzo per un fumetto, Diabolik, trasposto sul grande schermo. In Italia questo non funziona o funzionano poco. Abbiamo Pasolini o Vacanze a cortina. In mezzo non c’è niente. per cui è stata una sfida per me. Scrivere un pezzo che fosse un equilibrio tra il fumetto, la fantasia e la realtà . L’ho scritto sulla realtà, perchè in questi ultimi anni con questa disgrazia di internet , che stiamo patendo, perchè in realtà la verità non esiste più . Ci sono un sacco di punti di vista.In realtà ci hanno tolto la possibilità di cercare la verità, una condizione in cui ci siamo abituati tutti a illuderci, invece di andare a trovarla. In fin dei conti la troviamo ed è quella che fa comodo a noi”.



E via con ” La profondità degli abissi” lungo una scaletta che ha visto susseguirsi Pam pum pam, Signorina mani avanti, Veleno, Non si esce vivi dagli anni ’80, Male di miele, Varanasi Baby, Bungee Jumping, Quello che non c’è, Ballata per la Mia Piccola Iena,Proci, Padania, 1.9.9.6., Dea, Lasciami leccare l’adrenalina, Voglio una pelle splendida. Poi i bis Non è per sempre e Bye bye Bombay. Un pezzo travolgente della band punk britannica “Gang of four”, con il chitarrista Massimo Pupillo e l’ultima esibizione al pianoforte con “Ci sono molti modi “per un arrivederci sentito e ricambiato a Matera e ai suoi fans.