Mannoia, Paradiso e D’Angiò per l’estate ginosina

Musica, cultura, sport , animazione, sagre e tanta voglia di divertirsi e far divertire concittadini e, sopratutto turisti, che saranno in vacanza nei mesi estivi a Ginosa e nella Marina. Il cartellone è di quelli, come si svuole dire, che offre…l’imbarazzo della scelta. Ogni sera c’è un evento per tirare fino a tardi e conoscere il territorio. Segnaliamo, per il richiamo che i concerti hanno, quelli di Fiorella Mannoia e Tommaso Paradiso, all’Elephant Park, rispettivamente il 14 e il 23 agosto e con Pino D’Angiò (concerto gratuito) il 9 settembre in piazza dell’Orologio a Ginosa. Un invito all’insegna del ”Riempiamo gli spazi” e della ” Felicità che si incontra qui” , a Ginosa e alla sua Marina bandiera blu, tra ”emozioni, autenticità, espressiva e toccante bellezza del nostro territorio.