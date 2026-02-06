Se avete voglia di divertirvi ed entrare nello spirito carnacialesco della tradizione montese dove ” mettervi in movimento” e partecipare ai laboratori di comunità di Planetes,che invita grandi e piccini a vivere una esperienza unica, presso lo spazio 19 di Corso Repubblica nelle giornate dell’8,12 e 15 febbraio. E lì con la guida, l’entusiasmo e la pazienza di giovani come Federica Mazzoccoli e di altri amici si imparerà a costruire maschere e costumi. Tutto gratis. E poi con quanto prodotto, frutto della creatività del laboratorio, si potranno indossare maschere e costumi per le sfilate del carnevale. Ci si potrà organizzare in proprio o con la comitiva di Planetes, dal greco Pianeta, che è un oggetto in movimento sui ritmi del Carnevale. Che aspettate? Passate parola e le foto di passate edizioni confermano che si tratta di una esperienza unica e coinvolgente.
INFORMAZIONE UTILI
La tradizione montese delle
Laboratorio aperto
Laboratorio di comunità
aperto a chiunque
per la costruzione di
maschere e costumi
Montescaglioso
Spazio 19
Corso Repubblica 19
5 – 8 febbraio
12 – 15 febbraio
dalle 18 alle 20
Partecipazione libera e gratuita
Mani in laboratorio a Montescaglioso per Carnevale,Carnevalicchio e Carnevalone
Se avete voglia di divertirvi ed entrare nello spirito carnacialesco della tradizione montese dove ” mettervi in movimento” e partecipare ai laboratori di comunità di Planetes,che invita grandi e piccini a vivere una esperienza unica, presso lo spazio 19 di Corso Repubblica nelle giornate dell’8,12 e 15 febbraio. E lì con la guida, l’entusiasmo e la pazienza di giovani come Federica Mazzoccoli e di altri amici si imparerà a costruire maschere e costumi. Tutto gratis. E poi con quanto prodotto, frutto della creatività del laboratorio, si potranno indossare maschere e costumi per le sfilate del carnevale. Ci si potrà organizzare in proprio o con la comitiva di Planetes, dal greco Pianeta, che è un oggetto in movimento sui ritmi del Carnevale. Che aspettate? Passate parola e le foto di passate edizioni confermano che si tratta di una esperienza unica e coinvolgente.