Mani in laboratorio a Montescaglioso per Carnevale,Carnevalicchio e Carnevalone

Se avete voglia di divertirvi ed entrare nello spirito carnacialesco della tradizione montese dove ” mettervi in movimento” e partecipare ai laboratori di comunità di Planetes,che invita grandi e piccini a vivere una esperienza unica, presso lo spazio 19 di Corso Repubblica nelle giornate dell’8,12 e 15 febbraio. E lì con la guida, l’entusiasmo e la pazienza di giovani come Federica Mazzoccoli e di altri amici si imparerà a costruire maschere e costumi. Tutto gratis. E poi con quanto prodotto, frutto della creatività del laboratorio, si potranno indossare maschere e costumi per le sfilate del carnevale. Ci si potrà organizzare in proprio o con la comitiva di Planetes, dal greco Pianeta, che è un oggetto in movimento sui ritmi del Carnevale. Che aspettate? Passate parola e le foto di passate edizioni confermano che si tratta di una esperienza unica e coinvolgente.



INFORMAZIONE UTILI

La tradizione montese delle

Laboratorio aperto

Laboratorio di comunità

aperto a chiunque

per la costruzione di

maschere e costumi

Montescaglioso

Spazio 19

Corso Repubblica 19

5 – 8 febbraio

12 – 15 febbraio

dalle 18 alle 20

Partecipazione libera e gratuita

