Mandrake alla Cava del Sole con l’Imbarazziamoci tour

Che il popolare Giuseppe Ninno ” Mandrake” terrà una serata a Matera, alla Cava del Sole, il prossimo 16 luglio, lo abbiamo appreso imbattendoci in un manifesto, accanto a quello di Massimo Ranieri del quale abbiamo parlato in altro servizio. A giudicare dalla trama la ‘Famiglia imbarazzi” impazzerà con uno spettacolo all’insegna della comicità, come riporta la trama dello spettacolo. Prevendita biglietti in corso su ticketone.



Trama

Mandrake è un artista e content creator originario del Salento, capace di trasformare situazioni quotidiane in spassosi sketch che conquistano il pubblico di tutte le età. Con uno stile unico e irriverente, ha saputo costruire un universo comico fatto di personaggi autentici e irresistibili, ispirati alla vita di tutti i giorni. Dopo aver mosso i primi passi sui social, il suo talento lo ha portato a calcare palcoscenici teatrali e a partecipare a produzioni cinematografiche, ampliando il suo repertorio oltre la comicità. Il suo successo è frutto della capacità di raccontare, con ironia e intelligenza, le dinamiche della vita familiare e le peculiarità del suo territorio, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e carico di energia.