MAM…ma mèj Massimo Cifarelli è ”maestro d’arte della panificazione”

E l’esclamazione materana, riportata nel titolo, ci sta tutta per apprezzare il riconoscimento che il panificatore materano Massimo Cifarelli, ha ricevuto alla Scuola di Arti e Mestieri ( Alma) di Colorno ( Parma). ” Essere contattato da Alma come Maestro d’Arte nel campo della panificazione è un grande onore -ha commentato Cifarelli- e un riconoscimento significativo per la esperienza e competenza maturata in tanti anni di loro”. Del resto è un giovane che ha fatto una scelta precisa seguendo le orme di suo padre Giannino e del nonno, come abbiamo riportato nel servizio https://giornalemio.it/cultura/frner-i-ccutt-u-ppen-e-giannino-cifarelli-racconta/. E il segreto del riconoscimento, conseguito alla scuola fondata 20 anni fa da Gualtiero Marchesi, sta nella umiltà e nella costanza che Massimo mette nel portare avanti l’attività riservando, quando possibile, spazio nell’illustrare l’attività e l’arte della panificazione ai giovani, cominciando dai piccoli. Sono gli eredi del re della tavola e della dieta mediterranea: il pane. Una testimonianza di buone pratiche, fatte di tanta manualità, armonia, prodotti genuini e di rispetto per la terra e di quanti continuano a lavorarla, con non pochi sacrifici, per un prodotto che a ogni fragrante sfornata concilia con la voglia di condividere, a tavola, bontà e soddisfazione. E Massimo ha saputo trasmettere questi valori agli ”apprendisti” fornai, panettieri e appassionati dell’arte bianca (nel suo forno ne sforna per tutti i gusti, senza dimenticare le tradizioni locali) alla scuola di Arti e Mestieri. Siamo certi che quel riconoscimento di maestro dell’arte della panificazione, consegnato nel corso di una cerimonia al Teatro Regio di Parma, non resterà impresso su una medaglia o su un attestato da incorniciare. Ma è destinato a continuare. Magari con un laboratorio sul campo a Matera…E per Alma sarebbe un approdo nella Città dei Sassi che nel 2019, in occasione dell’anno da capitale europea della cultura, seppe sfornare e ”creare” una filiera davvero interessante. Il ”maestro” Massimo Cifarelli, che non ha lesinato e lesinerà impegno per valorizzare il pane di Matera , è pronto a fare la sua parte. Farina, acqua, sale, lievito, fuoco e tanta passione.



ALMA E IL PREMIO

La Scuola di Arti e Mestieri Alma è nota soprattutto per la sua eccellenza nel campo della formazione enogastronomica e dell’ospitalità. Fondata nel 2004 da Gualtiero Marchesi e situata a Colorno, vicino Parma, Alma è riconosciuta a livello internazionale come un punto di riferimento per chi desidera intraprendere carriere in cucina, pasticceria, panificazione, sommellerie, e management della ristorazione.

Fuori dall’ambito strettamente gastronomico, la scuola si distingue anche per la promozione dell’artigianato italiano d’eccellenza, come dimostra il premio Maestro di Arte e Mestiere (MAM), che Alma co-organizza con la Fondazione Cologni. Questo premio celebra i migliori artigiani italiani in vari settori, inclusi quelli legati al cibo e all’ospitalità.

Il Premio MAM – Maestro di Arte e Mestiere celebra gli artigiani che si distinguono nel loro campo, e nel settore della panificazione, questo riconoscimento è particolarmente prestigioso. La Scuola di Arti e Mestieri Alma, nota per la sua eccellenza nella formazione gastronomica, è molto attenta alla tradizione e alla qualità del “saper fare”.

Ricevere il premio in questo contesto significa non solo condividere tecniche e conoscenze, ma anche trasmettere la passione e la cultura legate alla panificazione, elementi fondamentali per mantenere viva l’arte dell’arte bianca.