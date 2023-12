Magico Natale ad Altamura tra luminarie e fantasia

A scorrere le foto che illustrano gli allestimenti nella città murgiana dal 30 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024 c’è da strabuzzare gli occhi, per la gioia di piccini, grandi , concittadini tornati per le feste e per i turisti. E il tema scelta è di quelli che sono tutto un programma: ”un bel biglietto da visita per vivere le feste”. Luci e buon gusto alla scoperta delle cose da vedere e da mangiare, ma anche tante opportunità per divertirsi, fare gli acquisti e,naturalmente, farsi gli auguri di Buon Anno.



Comunicato.

Un magico Natale ad Altamura: il programma di appuntamenti dal 30 dicembre 2023 all’1 gennaio 2024.

Prosegue il calendario di attività di animazione e di spettacoli “Un magico Natale”, organizzato dall’Amministrazione comunale di Altamura, per il periodo dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Si ricorda che tutte le info e il programma completo sono disponibili sul portale del Comune e sulle pagine facebook e instagram del Comune e di Un magico Natale Altamura. Il centro storico si presenta con i caratteristici claustri addobbati e allestiti a tema: un bel biglietto da visita per vivere le feste.

Resoconto giorni 23-26 dicembre

E’ stata una lunga ed intensa quattro giorni di spettacoli e animazioni a scandire le giornate clou di questo Natale 2023 nel centro antico di Altamura.

Zampognari, marching band, giocolieri e circensi, racconti animati e danza, giochi di una volta e concerti acustici. Dal 23 al 26 dicembre sono andati in scena tra vie e piazze della città oltre 25 appuntamenti che hanno fatto vivere ad un folto pubblico tutta la magia di una città trasformata in un grande teatro all’aperto.

Affollatissima la Casa di Babbo Natale in cui grandi e piccoli si sono assiepati per l’ultimo incontro a tu per tu con Santa Claus prima di salutarlo sino al prossimo anno, cosi come pieni di pubblico sono stati gli appuntamenti dedicati al circo di strada con Otto Panzer e Monè Monè. L’eleganza di Snow Globe, l’assolo di danza in una grande sfera trasparente non ha deluso i tantissimi che hanno con trepidanza goduto delle delicate movenze di Arianna Colonna, solista della scuola Ecole d’Etoile di Altamura diretta da Mariagrazia Continisio. E la coinvolgente allegri della marching band Euroband ha acceso il sorriso nella assolata mattina del giorno di Natale.

E la mattina di Santo Stefano è stata invece accesa dal rombare di decine di Fiat 500 d’epoca per la grande 500 Parade, la sfilata che ha attraversato le principali vie della città per culminare con la grande esposizione e festa in Piazza Resistenza. Più di 40 Fiat 500 addobbate a tema natalizio hanno regalato attimi di grande divertimento e tanta curiosità alle migliaia di persone presenti nel centro antico. L’iniziativa è stata realizzata da Team 500 Altamura in collaborazione con Un Magico Natale.

Consensi unanimi tra le migliaia di spettatori presenti nel centro antico della Città di Altamura che non hanno perso occasione per sgranare gli occhi e applaudire con calore i tanti artisti coinvolti.



Programma dal 30 dicembre 2023 all’1 gennaio 2024

Sabato 30 dicembre in Piazza Duomo alle ore 17.30, 18.30 e 19.30 sarà di scena la musica con “In-Canto” che vedrà la chitarra e il violino di Giacinto e Rosa Bolognese regalare attimi di grande divertimento con melodie iconiche di ogni tempo. Si prosegue nella stessa giornata in Via Santa Caterina alle ore 18.30 e 20.00 con “Un magico racconto”, un percorso tra parola e danza con la partecipazione di FITA Puglia e Scuola di Danza Ecole d’Etoile per la regia di Caterina Colonna. E alle ore 18.00 e 19.00 in Piazza Repubblica lo strabiliante spettacolo di bolle di sapone di Rukola.

Domenica 31 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 13.00 la festa si accende con Capodanno Kids, il veglione per i bambini con musica, truccabimbi e animazione per i più piccoli a cura di Amaltea. Nel pomeriggio dalle 16.30 la musica di Euroband invaderà il corso e le principali vie del centro mentre alle 16.30, 17.30 e 18.30 nello splendido Claustro Cicirelli vestito a festa sarà di scena l’animazione musicale a cura di Gianni Mazzone, concerti per voce e pianoforte. Alle 17.30 e 18.30 in Piazza Repubblica ritorna Rukola con le sue bolle di sapone.

Lunedi 1 gennaio il saluto al nuovo anno sarà scandito dalle ore 11.00 dall’energia della marching band Euroband mentre nel pomeriggio in Via Bisanzio Filo l’animazione musicale “In-Canto” alle ore 17.30, 18.30 e 19.30. In Piazza Repubblica alle ore 18.00 e 19.00 Incanti di sapone, racconti e bolle per grandi e piccini.



Segnaliamo, inoltre, alcuni appuntamenti collaterali:

S-Calare di Giuseppe Vallarelli, sino al 7 gennaio 2024 – Mostra installazione, presso la Chiesa di San Liberatore, Piazzetta Martiri, a cura di Ferula Ferita – Lo Scrigno di Pandora;

Mostra dipinti di Giuseppe Miglionico, sino al 7 gennaio 2024, nel Monastero Santa Croce;

Mostra e laboratori mani in pasta, i giorni 30-31 dicembre nel Museo del Pane a cura di Oropan, in via Candiota;

Festival dei claustri sino al 6 gennaio, per il programma https://festivaldeiclaustri.it/index.php/edizione2023/

Si ricorda, inoltre, che è aperta la mostra “La fontana racconta” dell’Acquedotto Pugliese, presso la Sala Camasta dell’ex Monastero del Soccorso, in piazza della Resistenza 5.