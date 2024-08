Magia e divertimento per i bambini nel Cuore del Centro Storico di Montalbano Jonico

E’ tornato, con la sua VI edizione, il “MONTALBANO FESTIVAL”, una manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie che trasforma il suggestivo centro storico di Montalbano Jonico in un vero e proprio mondo di magia, divertimento e avventura. L’evento -che è iniziato ieri sera, 3 agosto- si concluderà oggi 4 agosto dalle ore 20,00 in poi,. Una due giornate ricche di attività, spettacoli e sorprese. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Montalbano Jonico. Tra le attività in programma: Spettacoli di magia: Prestigiatori e illusionisti stupiranno grandi e piccini con numeri di magia e illusioni mozzafiato.

Laboratori creativi: I bambini potranno dare sfogo alla loro fantasia partecipando a laboratori di pittura, artigianato e altre attività manuali.

Giochi e animazione: Animatori professionisti intratterranno i piccoli con giochi di gruppo, balli e tante altre sorprese.

Teatro dei burattini: Spettacoli di burattini che racconteranno storie avvincenti e divertenti.

Stand enogastronomici e artigianali: Una selezione di stand offrirà delizie culinarie locali e prodotti artigianali per tutta la famiglia. A fare da cornice all’evento, il centro storico di Montalbano Jonico, con le sue strade pittoresche e i suoi angoli suggestivi. Il festival non sarà solo un’occasione di divertimento, ma anche un’opportunità per riscoprire e valorizzare le bellezze storiche e culturali del borgo. Il MONTALBANO FESTIVAL è un evento gratuito e aperto a tutti, con l’invito degli organizzatori a bambini, genitori e nonni a partecipare ad una festa di comunità, dove il divertimento e la gioia si promette che sono i protagonisti indiscussi.

