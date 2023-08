“Maestri, amici. Arte e artisti del Novecento”, il libro di Appella a Montemurro (PZ)

La nona edizione della rassegna estiva “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola” organizzata dalla Fondazione Leonardo Sinisgalli si chiude sabato 26 agosto alle 21:30 a Montemurro (PZ) nell’Ex Convento di San Domenico con la presentazione del nuovo volume di Giuseppe Appella, “Maestri, amici. Arte e artisti del Novecento” (Silvana Editoriale, 2023).

“Il libro -si spiega in una nota- raccoglie saggi scritti fra il 1977 e il 2020 dal critico d’arte lucano per rendere omaggio a quelle figure che hanno accompagnato il suo lungo percorso tra linguaggi diversi, sempre rivolti al futuro. In questo viaggio nel tempo, articolato fra Europa e America, si incontrano grandi nomi di artisti, poeti, scrittori, editori al centro di un interscambio che poneva in primo piano una visione totale della cultura, l’importanza del libro d’artista nella storia del Novecento e il connubio parola/segno. Fra costoro, molti dei quali hanno attraversato la Basilicata, non poteva di certo mancare Leonardo Sinisgalli, cui Appella dedica il saggio dal titolo “Le muse irrequiete”.

L’incontro a Montemurro vedrà protagonista l’autore, in dialogo con il presidente della Fondazione Sinisgalli, Mimmo Sammartino, il direttore Luigi Beneduci e Biagio Russo, membro del Comitato tecnico scientifico. L’accompagnamento musicale sarà curato da Sergio Santalucia (mandolino, chitarra e voce) e Daniela Ippolito (arpa e voce).”

