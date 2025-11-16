Madames et Monsieurs en Place! Maggio a Matera con il Reale ballo a Palazzo…

…e non sarebbe male che il progetto della Pro Loco di Matera, con quelle di Laterza (Taranto) e Salandra che hanno tenuto una interessante iniziativa promozionale domenica 16 novembre nello spazio libero dell’Apt, possa ricadere il prossimo 6 maggio 2026. Una scelta ‘rievocativa” di balli ”regency”per ricordare quanto di sontuoso e festoso si fece a Matera il 6 maggio 1806 in occasione della visita del re Giuseppe Bonaparte. Fu festa a Palazzo Bernardini, che per l’occasione venne arricchito di decorazioni e stoffe bianche e gialle. Giriamo il suggerimento agli organizzatori, a cominciare dal presidente della Pro Loco di Matera Giuseppe Cotugno, affinché verifiche questa o altre possibilità per un esordio ‘rievocativo’ di balli e galà del periodo napoleonico: quadriglie, valzer. minuetti, cotillon, controdanze e allemande, annunciate dal maestro di sala con il consueto ” Madames et Monsieurs! En place”che, tradotto dalla lingua francese, fa Dame e cavalieri, Signore e Signori in pista…agitando un bastone per i ritmi e i cambi ” Changez,la femme!”. Commedie e film , siti specializzati, https://www.regencydances.org/, offrono una idea di come muoversi, quali vestiti indossare e quali siano stati musica e strumenti del tempo. E questo per una rievocazione incentrata sul ballo d’epoca è importante. Un assaggio,per provare, lo hanno grande maestria le maestre di ballo della scuole di danze storiche, Lella Lembo de “ll Contrapasso” (con una p…e da non confondere con il termine dantesco che prevede la doppia p) di Salerno e Francesca Clemente direttore artistico Pro Loco Laterza e dell’associazione “La Marchesana” di Laterza. Con loro altre figure, ballerini che hanno appassionato e non poco quanti hanno voluto provare.



Non resta che attendere la prossima primavera. In passato Matera ha ospitato qualcosa di simile, come balli in maschera ispirato al carnevale veneziano o legato alle ‘debuttanti” nella società, come accadeva per le ragazze di nobile famiglia. Questi ultimi,denominati ” Il sogno di un Valzer” si tennero il 6 dicembre 2014 e il 4 febbraio 2016 a Palazzo Viceconte. Al presidente della Pro Loco Matera,Giuseppe Cotugno, il compito di aprire le danze, abbigliato con abiti d’epoca, e magar con il titolo di ”grand danseur” della corte dell’Imperatore…per accogliere, tra gli altri, anche i referenti degli enti che hanno patrocinato l’evento di presentazione del gran ballo 2026: Antonio Nicoletti, sindaco di Matera, e Margherita Sarli direttore dell’Apt.Del resto il 18 e 19 novembre, a Matera, si parlerà di ”Radici…Roots” con la Borsa del turismo delle origini. Un ballo nell’offerta, anche culturale e delle tradizioni, della Basilicata.





