Madame Giulia per ‘’Agata’’ luci e canti solidali nel Sasso Barisano

Da donna a donne…come quelle dell’associazione di volontari ‘’Agata’’ che sostiene persone e loro famigliari nella lotta contro il cancro, puntando soprattutto sulla prevenzione, con un evento a Matera- fissato per domenica 30 novembre in via D’Addozio, nel Sasso Barisano- che accenderà il Natale all’insegna della solidarietà. E il cuore di ‘’Madame Giulia’’ che tira fuori amore e sapori per una atmosfera speciale che sarà segnata dall’accensione delle luci di un albero e da canti gospel. Un motivo in più per guardarsi dentro, attorno ed essere vicini ad altri per momenti di serenità e acquistare i panettoni solidali, il cui ricavato sarà destinato ai progetti dell’associazione Agata, che abbiamo conosciuto in passato grazie all’impegno di Mirna Mastronardi e di altre donne battagliere come lei.



COMUNICATO STAMPA

Madame Giulia accende il Natale a Matera: musica, tradizione e solidarietà

Nel cuore suggestivo del Sasso Barisano, Madame Giulia annuncia per domenica 30 novembre 2025, in via D’Addozio, una serata dedicata all’apertura ufficiale delle festività natalizie, all’insegna della convivialità e del sostegno solidale.

L’evento avrà inizio alle ore 17:30 con la cerimonia di accensione del grande albero di Natale, che darà il via alla terza edizione di un appuntamento ormai atteso dalla comunità. Le luci dell’albero illumineranno la piazza creando un’atmosfera suggestiva e accogliente.

A seguire, il concerto gospel dei Voices’ Power accompagnerà il pubblico in un percorso musicale carico di energia e spiritualità. Come da tradizione, il profumo delle pettole appena fritte e delle caldarroste farà da cornice alla serata, offrendo un’esperienza autentica e calorosa.

La manifestazione rinnova anche quest’anno il suo impegno nel sociale grazie alla collaborazione con l’associazione Agata, impegnata nel supporto alle persone affette da cancro e alle loro famiglie. Durante l’evento sarà possibile acquistare i panettoni solidali, il cui ricavato sarà destinato ai progetti portati avanti dai volontari.

In un angolo tra i più affascinanti di Matera, l’iniziativa unisce tradizione, musica e solidarietà, trasformando l’inizio del periodo natalizio in un momento di partecipazione condivisa e di concreta vicinanza alla comunità.

