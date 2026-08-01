Ma quonn sep ‘bell! 1 agosto in tavola a Matera con la crapiata.

Dove? C’è l’imbarazzo della scelta come ricordano il passaparola, i social e le scene d’autore realizzate da Franco Vitulli con l’intelligenza artificiale, per recarsi al borgo La Martella (che ha iniziato ieri con la sagra del pomodoro organizzata dagli Amici del borgo), in via Fiorentini dove continua la tradizione di Ninuccio Festa o in piazza Vittorio Veneto su iniziativa del ristorante Kappador. Ma non mancano iniziative di privati, di quartiere (il 30 luglio una anticipazione al C.I.P di Serra Rifsua) per degustare tra amici, parenti, canti e balli il gustoso piatto contadino che segnava la fine della mietitura. Legumi vari ( ceci, cicerchie, fave, lenticchie) patate e aromi in cottura nel pentolone, nel calderone in rame ”u’ quallaraun” al fuoco della legna e oggi sul ”bruciatore’ a gas. E poi una fetta di pane di Matera e vino a volontà. La ”crapiata” è una appuntamento da non perdere, identitario della storia di Matera, della sua cucina e della tradizione mediterranea. ” Quonn sep ‘bell” dicevano i nostri avi e continuano a dirlo in italiano o i turisti…Altro che fast food.

