…La domanda sorge spontanea, come ripeteva il giornalista Antonio Lubrano (lo ricordate?) nella trasmissione di inchiesta e tutela dei consumatori ” Mi manda RaiTre”, dopo aver appreso che il dottor Antonio Martemucci Direttore Medico della U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Sanitaria di Matera, nonché Medico Autorizzato per la radioprotezione sia dell’ASM che dell’ARPAB, è andato da poco in pensione. Preciso, scrupoloso, professionale, estremamente chiaro nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni, ha lasciato una impronta indelebile ed efficace in settori della vita quotidiana e produttiva che portano in primo piano la tutela della salute dei consumatori e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e non solo, per chi ci lavora e per quanti fruiscono dei servizi. E così l’apertura di una attività economica, dalla ristorazione agli opifici, ha avuto per oltre un trentennio un referente autorevole, concreto che con procedure, protocolli e norme alla mano ha detto e verificato il decalogo dell’igiene e della sicurezza da rispettare e far rispettare tutti i giorni. Pignolo, di poche parole, preciso nelle verifiche sul campo, ma prodigo di utili consigli perchè tutto possa cominciare con il piede giusto e poi gli ”auguri” di rito per l’avvio di una attività. E grazie alla sua lungimiranza i risultati si sono visti, con soddisfazione di imprenditori, cittadini e turisti. Chiaro che rispettare e far rispettare le regole fino all’ultimo comma, non è stata prassi accettata che da una sparuta minoranza abituata alle ”mani libere” o al ” fai da te”. E su questo aspetto Antonio Martemucci, dalla deontologia senza scantonamenti, è stato inflessibile all’insegna del ”se non ci sono condizioni e non si rispettano le norme” la saracinesca resta abbassata, cucine e banconi chiusi, compresi quelli delle paninoteche viaggianti come accaduto – per esempio -in qualche caso in occasioni di feste patronali. Igiene da mani pulite, tema e argomento di strettissima attualità durante l’epidemia da coronavirus, e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno visto l’ex Direttore altrettanto impegnato in attività istituzionali spesso a servizio anche della Magistratura. Del resto le tante specializzazioni conseguite in tema di igiene e medicina preventiva oltre che di medicina del lavoro, dopo la laurea in medicina e chirurgia conseguita presso la prestigiosa Università di Bologna ed i numerosi perfezionamenti presso altri atenei come Roma, Bari ne hanno rafforzato negli anni autorevolezza e professionalità. E poi la voglia di aggiornarsi sempre nell’apprendimento di tecniche innovative e di norme italiane ed europee, imparate quasi a memoria e fino all’ultima comma. Di certo il dottor Antonio Martemucci, un moto perpetuo, ha lasciato un vuoto in quella parte della Pubblica Amministrazione che lavora con serietà. Ora è in pensione. Ma resterà con le mani in mano, come si suol dire, dedicandosi al tempo libero? Del resto la domanda sorge spontanea… Esperienza e professionalità non finiranno mica nel cassetto?