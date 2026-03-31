Ma.Ca.Di. Trio con Francesca Leone il 2 aprile per ”Musica & Poesia”

L’appuntamento, organizzato dal circolo Radici APS di Matera è ad Area 8, cona la terza delle cinque serate musicali a tema, con intermezzi letterari, che aprono ai cinque sensi in una atmosfera stimolante davvero interessante. A esibirsi, giovedì 2 aprile,un trio, composto daCosimo Maragno alla chitarra, Vito Di Modugno all’organo hammond e Mimmo Campanale alla batteria, sarà accompagnato dalla splendida voce di Francesca Leone. Buon divertimento.



IL COMUNICATO

Il 2 aprile il terzo appuntamento della rassegna “MUSICA & POESIA”

con il concerto del

Ma.Ca.Di. Trio con Francesca Leone

La rassegna è ospitata da Area8, in via Casalnuovo 15 a Matera, ed è composta

da cinque straordinarie serate che si terranno tra marzo e aprile

Si terrà il prossimo 2 aprile alle 21:00 ad Area8* in via Casalnuovo 15 a Matera il terzo appuntamento della rassegna Musica & Poesia, cinque serate musicali a tema, intervallate da brevi letture di poesie, brani letterari e racconti, curata dal Circolo Radici APS.

Dopo il successo delle prime due serate, che ha visto protagonisti prima il Sandro Savino Quintet, e poi il Salvatore Russo Gypsy Jazz Quartet, a salire sul palco sarà il Ma.Ca.Di Trio accompagnato da Francesca Leone.

Il trio, composto dai MM° Cosimo Maragno alla chitarra, Vito Di Modugno all’organo hammond e Mimmo Campanale alla batteria, sarà accompagnato dalla splendida voce di Francesca Leone e proporrà una miscela di swing con altre sonorità come l’afro e i ritmi latini fondendoli in un unico suono. Il repertorio del Ma.Ca.Di Trio spazia da composizioni di Monk a standard riarrangiati in una chiave dove lo swing, l’interplay, il ritmo e la melodia sono i protagonisti e costituiranno il filo conduttore della serata.

La rassegna Musica & Poesia, sotto la sapiente direzione artistica del M° Cosimo Maragno e con la promozione artistica di Area8, continuerà ancora con altre due incredibili serate i prossimi 16 e 30 aprile.



Di seguito il programma:

16 aprile – Dee Dee Joy / Cosimo Maragno – Dee’sCo Swing

30 aprile – Fabula Lucana – Le voci di Cencree

*La sala dei concerti è riservata ai soci del Circolo e ai loro ospiti. I posti sono limitati e si accede solo su prenotazione