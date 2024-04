L’Unitep presenta la riedizione di “E’ fatto giorno” a cura di Giovanni Caserta

Proseguono i «Mercoledì di Unitep Cultura», attività di partecipazione alla vita intellettuale, sociale, scientifica del territorio che consistono in incontri di natura formativa e informativa, con il mondo del sapere. Per mercoledì 10 Aprile 2024 alle ore 17:00, nell’aula magna dell’Istituto Alberghiero “A. Turi” di via Matarazzo a Matera, l’Unitep “Università della terza età e della educazione permanente” invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con lo scrittore, storico e critico letterario Prof. Giovanni Caserta, medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, già autore di diverse opere, fra cui “Storia della letteratura Lucana” (1993). Tra i suoi scritti più recenti si ricordano: “Viaggiatori stranieri in terra di Lucania Basilicata” (2005); “Giovanni Pascoli a Matera – 1882/1884 – Lettere dall’Affrica” (2005); “Da terra a terra” (2017), I cent’anni di Rocco Scotellaro, 1923-2023. Dalla cronaca al mito”, La edizione di “È fatto giorno”, per la prima volta annotata e commentata dal professore Giovanni Caserta, nasce in occasione della celebrazione del centenario di Scotellaro (1923-1953) di recente conclusosi con diverse manifestazioni. L’incontro si aprirà con un breve saluto di Costantino Dilillo, presidente Unitep, e di Franco Villani, l’editore del libro e proseguirà con l’intervento del Prof. Luciano Garramone del centro Spaziale ASI Geodesia “G. Colombo” di Matera.

Ospite speciale dell’incontro sarà l’attore e commediografo Antonio Montemurro di “Talia teatro” che interpreterà alcuni brani poetici tratti dl libro. Infine, le considerazioni finali del Prof. Giovanni Caserta concluderanno l’incontro. L’appuntamento si inquadra nella serie di incontri che Unitep promuove per conoscere e divulgare la cultura dei nostri territori.

Unitep, Associazione di Promozione Sociale, organizza attività didattiche, formative, partecipative per la crescita culturale della popolazione di ogni età.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.