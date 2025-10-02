Lunedì, Consiglio comunale di Matera (con il solito presidente, interrogazioni, mozioni e odg)

Per lunedì prossimo è stata convocata, dal consigliere anziano facente funzioni di presidente Donato Braia, una nuova seduta del consiglio comunale della Città dei Sassi che, al primo punto all’ordine del giorno avrà come sempre -da inizio consiliatura- la famigerata elezione del “Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale“, sempre rinviata per mancate candidature, scena che -salvo sorprese dell’ultim’ora- dovrebbe ripetersi. Ma mai dire mai. Quindi, l’esame di alcune mozioni, interrogazioni e ordini del giorno. Oltre al Programma triennale degli acquisti e al Bilancio consolidato 2024. Ecco a seguire la nota ufficiale. “Facendo seguito a quanto deciso all’unanimità durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 29.09.2025, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di lunedì 6 ottobre 2025 e di 2^ convocazione alle ore 16:00 di giovedì 9 ottobre 2025 presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio – Matera, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio).

2. Mozione a firma dei consiglieri Martoccia, Casino e De Mola avente ad oggetto: “Sostegno ai cittadini della La Martella in merito all’urbanizzazione di via Ofanto – Interventi urgenti per il completamento delle opere di urbanizzazione e il ripristino della vivibilità in via Ofanto- Quartiere La Martella”.

3. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma dei Consiglieri Rizzi e Santochirico avente ad oggetto: “Misure di disinfestazione larvale ed adulticida zanzare in relazione agli interventi di limitazione della diffusione delle infezioni da West Nile Virus”.

4. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva: Delibera di G.C. n. 98 del 18.09.2025.

5. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2027 – Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 – III Integrazione.

6. Bilancio Consolidato 2024. APPROVAZIONE.

7. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri comunali avente ad oggetto: “Intitolazione dell’area giochi del rione “Spine Bianche” ai bambini di Gaza e sostegno alla proposta di candidatura al premio Nobel per la Pace”.

8. Ordine del giorno presentato nella seduta consiliare del 06.08.2025 a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Grieco Francesco Paolo avente ad oggetto: “Istanza di presentazione ordine del giorno in Consiglio comunale in merito alla sentenza del TAR Basilicata del 21 luglio 2025- n.00414/2025 REG.PROV.COLL.- 0089/2025 REG.RIC., concernente l’insediamento di un impianto biometano nella zona industriale La Martella- Matera”.

9. Ordine del giorno a firma di diversi consiglieri, primo firmatario consigliere Rubino Angelo avente ad oggetto “Emergenza cinghiali in città”.

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.”