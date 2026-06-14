Lunedì, a Matera, incontro con lo scrittore uruguaiano Milton Fernández

Per la serie di incontri “I LUNEDÌ DEL MONDO”, con voci e storie che attraversano il nostro tempo, lunedì 15 giugno 2026 -con inizio alle ore 18,00- in Piazza Vittorio Veneto a Matera, c/o la Libreria Mondadori, è in programma un appuntamento speciale con lo scrittore, poeta, regista, drammaturgo ed editore uruguaiano Milton Fernández , che presenterà due libri intensi e attuali: “Thomas Sankara – Ernesto Che Guevara. Il coraggio di inventare il futuro” e “Pepe. Il racconto di una rivoluzione pacifica che ha incantato il mondo”. A dialogare con l’autore sarà lo scrittore, giornalista e fotografo Andrea Semplici, in

un viaggio tra ideali, rivoluzioni, coraggio e speranza, attraverso le storie di uomini che hanno lasciato un segno profondo nel nostro tempo.

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