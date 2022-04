Giochiamoci pure su, come è nella verve dello zio con testa e mani al gioco, che vi aspetta a Matera in via Tommaso Stigliani, come abbiamo annunciato in altro servizio, per rilassarvi – a Pasqua.- come non vi capita di fare da tempo. E per semplificare le cose c’è anche un modulo on line da compilare come riportano link e avvisi social di zio Ludovico. Ma se vi presentate sull’uscio e nella scia del progetto Lumaca al gioco ci arrivate comunque. Forza che aspettate…

Apre a Matera LUMACA, una ludoteca, luogo di ricerca e centro d’aggregazione dove ragazzi e famiglie possono trovare modi nuovi e positivi per passare del tempo di qualità. Il gioco da tavolo può essere uno di questi.

Il progetto LUMACA invita a prendersi lo spazio per stare bene insieme perché il divertimento non ha età.

13/4, 15:54] Zio Ludovico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLeDvjmaPaqt149tXR2m0RXQKefdHyI38Fu5VPoF533-SPxw/viewform?usp=pp_url

Vi ricordo che per il periodo pasquale siamo aperti dal mattino alla sera

A chi partecipa alla nostro questionario, gli sarà regalato un gioco .

Grazie e buona giornata.

[13/4, 16:16] Zio Ludovico: https://www.zioludovico.it/lumaca/

A ☝🏻questo link, trovate il regolamento e qualche info in più su LUMACA.

Se non ci dovessimo vedere/sentire prima, vi auguro Buon Gioco e Buona Pasqua