Lucio & Lucio. Omaggio a Matera il 19 settembre

Combinazioni? Chiamale se vuoi emozioni…E i due ”Lucio” della canzone d’autore italia, sono divisi da appena un giorno dal primo vagito. Dalla nacque il 4 marzo 1943 e Battisti il 5 marzo 1943. Carriere diverse ma le loro canzoni sono lì nell’album dei ricordi, tra incisioni, filmati, interviste, concerti e brani di successo ( da Acquazzura alla Canzone del sole, da 4 marzo 1943 a Caruso) non ci stancheremo mai di riascoltarli o di rivederli. E Matera, che ha avuto la possibilità di vedere in concerto o in visite ufficiali Lucio Dalla, il 19 marzo prossimo -nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Sant’Eustachio- avrà modo di ascoltare le interpretazioni dei due in 80 anni e passi di emozioni. Sul ”palco” naturale di San Francesco d’Assisi si esibiranno un gruppo musicale tutto materano formato da Emanuele Schiavone e Grazia Lombardi (voci) e dai musicisti: Angela Martino (tastiera e fisarmonica), Damiano Niglio (basso elettrico), Andrea Pedullà (chitarra) e Roberto Fiorino (batteria). Pronti a cantare insieme e ai bis, naturalmente.