Luciano, Loizzo e la ‘’Lodola’’ un premio con lode dalla FIM

E non poteva cbe giungere un riconoscimento dai tanti centauri della Federazione motociclistica di Basilicata per quello che il ferrandinese Luciano Loizzo ha portato a termine, la scorsa estate, a bordo della sua Guzzi ‘’ Lodola’’ raggiungendo Capo Nord. Non era scontato a velocità da crociera, o quasi, arrivarci con una compagna d’altri tempi, affidabile comunque, ma desiderosa- al pari del suo padrone- di raggiungere l’obiettivo. Ne abbiamo seguito le gesta, con servizi quasi quotidiani. E così dopo i ringraziamenti con i compaesani, gli amministratori comunali, gli amici sono giunti quelli degli appassionati della federazione con la premiazione avvenuta sabato 4 febbraio a Salandra con il “Premio Speciale Grandi Viaggiatori 2022 ‘’ che è andato oltre a Luciano, iscritto a Motoclub di Salandra, anche Loffredo Sergio e Piccolo Francesco del MC Potenza e a Molinari Salvatore del MC Il Nibbio Avigliano. Un ‘’ Bravo !’’ a tutti. E a Luciano, dopo le inevitabili domande, sul come fosse andata anche quella, fatta anche in sala, se è pronto per ripartire…Nulla di scontato. Ma sotto sotto qualcosa sta maturando. La ‘’ Guzzi’’è là, amorevolmente tenuta in ‘’caldo’’, in vista delle uscite estive a lunga percorrenza. E questa estate tra Ferrandina e Salandra non sarebbe male invitare altri appassionati che hanno compiuto grandi imprese in moto e con tanta passione. Motori pronti a rombare…Musica per chi sa apprezzare i ‘’suoni’’ del passato.



I PREMIATI

Federazione

Motociclistica

Italiana

Comitato

Regione

Basilicata

Commissari Moramarco Antonella

Medici Mileti Libero

Cirigliano Loris

Giudici Fiscella Pasquale

Pace Nunzia

PREMI SPECIALI per i risultati ottenuti nel CAMPIONATO ITALIANO

TURISMO

Al Moto Club

• 1° classificato MC 598 Campioni Italiani

Ai Conduttori e Conduttrici:

Cat. Under 30

• 1° Mariano Alfano

• 2° Domenico Varallo

Cat. Senior

• 2° Salvatore Varallo

Cat. Gentleman

• 3° Antonio Nicolai

Cat. Madame

• 3° Emanuela De Rossi

Ai Passeggeri:

Cat Master1

• 3° Giandomenico Galardi

Cat. Master 2

• 2° Anna Liantonio, Romina Pasquariello

• 3° Raffaella Ciafarelli

Vincitori Campionato Regionale MOTOCROSS

Cat. Minicross 65cc Cadetti

1° Adorisio Emanuele – Matera Racing

Cat. Micicross 85cc Junior

1° Adorisio Emanuele – Matera Racing

Cat. Minicross 85cc Senior

2° Francesco De Falco – Tramutola Bikers

1° Michele Cardinale – Tramutola Bikers

Cat. 125 Junior

2° Antonio Romaniello – Veocità Fango e Gloria

1° Valentino Coviello – Roger De Coster

Cat. 125 Senior

1° Marcello Petrarulo – Ivan DI Bello

Federazione

Motociclistica

Italiana

Comitato

Regione

Basilicata

Cat. Enduro

3° Lorenzo Manniello

2° Donato Santarsiero – Basilicata 2Ruote

2° Michele Cirigliano – Giacinto Cerviere

1° Samuele Colonna – 598

Cat. Mx1 Expert

1° Marcello Petrarulo – Ivan DI Bello

Cat. Mx2 Expert

1° Vito Antonio Pietrafesa – Veocità Fango e Gloria

Cat. Mx1 Rider

2° Antonio Partigianoni – Montalbano Jonico

1° Cataldo Altavista – Ivan Di Bello

Cat. Mx2 Rider

1° Domenico Mariano – 598

1° Vito Coviello – Veocità Fango e Gloria

Cat. Veteran

3° Rocco Coviello – Roger De Coster

2° Roberto Gallitelli – Lm Racing

1° Arturo Adorisio – Matera Racing

Cat. Superveteran

3° Giuseppe Cirigliano – Giacinto Cerviere

2° Martino Coppola – Il Nibbio

1° Antonio Gnoni – Salandra

Cat. Mx2 Challenge

3° Carlo Restaiono – Ivan Di Bello

2° Gabriele Nolè – Ivan Di Bello

1° Angelo Scelzo – Ivan Di Bello

Cat. Mx1 Challenge

3° Bochicchio Brunetto

3° Giuseppe De Marca – Matera Racing

2° Antonio Colonna – 598

1° Giuseppe Ciavarella – Roger De Coster

Cat. Epoca

1° Stefano Miglionico – Roger De Coster

Vincitori Campionato Regionale ENDURO

Cat. Top Class U

2° Nicola Positino – Basilicata 2 Ruote

1° Giuseppe Martoccia – Basilicata 2 Ruote

Federazione

Motociclistica

Italiana

Comitato

Regione

Basilicata

Cat. Junior U

1° Lorenzo Manniello – Palmira Extreme

Cat. Major M2

3° Michele Cirigliano – Giacinto Cerviere

2° Francesco Petruzzella – Alta Murgia

1° Giacomo La Forgia – Alta Murgia

Cat. Major MD

3° Salvatore Soldo – Basilicata 2Ruote

2° Tommaso La Cava – Salandra Enduro A

1° Antonio Podano – Basilicata 2Ruote

Cat. Major ME

3° Pietro Canitano – Salandra Enduro A

2° Gianluca De Giacomo – Alta Murgia

1° Antonio Castellano – Salandra Enduro A

Cat. Senior S2

3° Leonardo Vaccaro – Roger De Coster

2° Gerardo Pomponio – Velocità Fango e Gloria

1° Carmine Andrea Balzano – Salandra Enduro A

Cat. Senior S4

3° Angelo Alberto Coscia – Gruppo Matto Lucano

2° Samuele Colonna – 598

1° Nicola Saulle – Alta Murgia

Cat. Territoriale U

3° Martino Ghetti – 598

2° Luca Danella – 598

1° Carmine Danella 598

Cat. Veteran U

3° Giuseppe Cirigliano – Giacinto Cerviere

2° Antonio Tammone – Basilicata 2Ruote

1° Paolo Cimadomo – Alta Murgia

Vincitori Campionato Interregionale MOTARD

Cat. Classe 85

• Valerio Lemma 2° classificato

• Luca Sigismondo 1° classificato

Cat. Classe 65

• Francesco Lemma 1° classificato

PREMIO SPECIALE DIPARTIMENTO EDUCAZIONE STRADALE

• Gerardo Crichigno

Federazione

Motociclistica

Italiana

Comitato

Regione

Basilicata

• Esposito Lorella

• Lo Sasso Antonello

• Gennaro Greco

PREMIO SPECIALE MOTOCICLISTA SOCCORRITORE

• Golia Raffaele

• Martoccia Giuseppe

• Summa Pietro

• Di Bello Tolla Antonio



Vincitori TROFEO TURISMO REGIONALE TTR 22

Cat. Passeggeri

3° classificato/a ANNUZZO LUCA Il Redentore

2° classificato/a CHIAPPETTA MARIA TERESA Il Redentore

DE FILIPPO ANTONIO Il Redentore

LENTINI ANTHONY Il Redentore

CRESCENTE ANTONIO Il Redentore

LENTINI CARMEN Il Redentore

LOCASPI ADRIANA Lucania Motorcycle

1° classificato/a DI NAPOLI ADELE Il Redentore

Cat. Conduttori

3° classificato/a FERRAIOLI RENATO Salandra

CRESCENTE VINCENZO Redentore

COLANGELO SALVATORE Redentore

IANNIELLI GIUSEPPE R. B.T. Terra Roti

SANTORSA DONATO Il Nibbio Avigliano

MAZZARELLA PIETRO Lucania Motorcycle

FERRARA ROMEO R. Lucania Wolves

FLILIZZOLA DOMENICO Redentore

MIZZILLI PASQUALE Redentore

2° classificato/a CASTELLANO VINCENZO Salandra

LENA ANTONIO Salandra

APICELLA GAETANO 109 Gli Angeli

APICELLA BONAVENTURA Gli Angeli

DE FRANCO NICOLA Gli Angeli

1° classificato/a LAMBERTI CARMINE Il Redentore

SCHETTINI FRANCESCO Gli Angeli

DE FILIPPO ANTONIO 433 Il Redentore

LAMBOGLIA FRANCESCO Il Redentore

Premio Speciale Partecipazione Trofeo delle Regioni Turismo

Federazione

Motociclistica

Italiana

Comitato

Regione

Basilicata

Ai conduttori e passeggeri che hanno preso parte:

• Faustino Basile, Michele Di Bello, Francesco Piccolo – MC Potenza

• Vincenzo Castellano, Renato Ferraioli, Luigi Iannella, Antonio Lena – MC Salandra

• Antonio Battafarano, Pietro Cozzi, Domenico Di Giacomo, Sandro Di Lascio, Raffaele

Grisola, Francesco Immediato, Paolo Luglio, Rocco Miraglia, Giuseppe Morittu, Francesco

Mainoli, Giuliano Mainoli, Severino Sarubbi – MC Domenico D’Angelo

• Michele Leone, Adriana Locaspi, Antonio Losasso, Pietro Mazzarella – MC Lucania

Motorcycle

• Bonaventura Apicella, Gaetano Apicella, Nicola De Franco, Francesco Schettini – MC Gli

Angeli

• Antonio De Filippo, Adele Di Napoli, Carmine Lamberti, Francesco Lambroglia – MC Il

Redentore

• Romeo Rocco Ferrara, Vincenzo Noschese – MC Lucania Worlves

• Adriano Fiore – MC Val D’Agri

• Michele Monetta – MC Pietragalla

• Rossella Forenza – MC King Ok Kings

• Salvatore Evangelista – MC Il Nibbio Avigliano

• Giuseppe Cosentino, Marco Mancini, Elisabetta Ricci, Stefano Zippilli – MC 598

• Decio Di Bello – MC Ivan Di Bello

Moto Club Vincitori TTR 2022

5° classificato MC Terra Roti

4° classificato MC Il Nibbio Avigliano

3° classificato MC Salandra

2° classificato MC Gli Angeli

1° classificato MC Il Redentore

PREMI SPECIALI

Presidente CONI Desiderio Leopoldo

Sindaco di Salandra Soranno Giuseppe

Vicepresidente Nazionale FMI Lopardo Rocco