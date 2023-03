Luchè a Matera il 1 agosto per Oversound music festival

Vario e di qualità, rivolto ai gusti musicali di intrattenimento di diverse fasce di popolazione, il programma dell’Oversound music festival che il 1 agosto 2023 propone a Matera, sul piazzale del castello Tramontano il concerto di Luchè, per il Dvla Tour. Per il rapper napoletano che continua a collezionare dischi d’oro e di platino l’opportunità per presentare nella Città dei Sassi, per un pubblico atteso anche da fuori regione, brani che continuano a viaggiare sull’onda della spensieratezza. Prevendita in corso

DOPO TUTTI I SOLD-OUT CON IL “DVLA TOUR” NEI PIÙ IMPORTANTI PALASPORT D’ITALIA, L’ICONA DELL’URBAN NAZIONALE

LUCHÈ

SARÀ PROTAGONISTA ALL’OVERSOUND MUSIC FESTIVAL CON UNA DATA MATERA

MARTEDÌ 1 AGOSTO

BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA OGGI SUI CIRCUITI TICKETONE E TICKETSMS

Dopo aver collezionato molteplici sold-out nei più importanti palasport d’Italia con il “DVLA TOUR”, Luchè, icona dell’urban nazionale sarà protagonista all’Oversound Music di Matera, Martedì 1 Agosto 2023 nel Parco del Castello Tramontano.

Luchè, che con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica, è dotato di una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

Dogma 95 annuncia la vendita dei biglietti per lo show di Luchè a Matera a partire da oggi su TicketOne e TicketSms.

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, nasce a Napoli nel 1981.

Si afferma presto su tutta la scena nazionale, collabora con i maggiori rapper in circolazione e consacra il suo successo nel 2018 con l’album Potere, certificato doppio disco di platino. Il suo palmares include 19 dischi di platino e 13 dischi d’oro, per oltre 1,2 miliardi di streaming audio e video.

L’artista è tornato live con il suo “DVLA TOUR” – prodotto da BPM Concerti e Trident Music incasellando un sold out dietro l’altro, e conquistando i maggiori palasport italiani con un show di enorme successo.

I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile”, ultimo grande progetto discografico, certificato disco di platino, a cui si sono aggiunti negli ultimi mesi tre hit indiscutibili come “Purosangue” feat. Shiva, “Che stai dicenn” feat. Paky e “La Notte di San Lorenzo” (disco d’oro), oltre a tutti i suoi più grandi successi.

Da quest’estate e fino al 31 dicembre 2022, Luchè ha raccolto tutti i proventi derivati dagli streaming dell’ultimo brano “La notte di San Lorenzo”, che contiene il sample di “‘JE STO VICINO A TE” capolavoro di Pino Daniele, per devolverli alla Fondazione Cannavaro Ferrara per il progetto “Je sto vicino a te: Uniti per Napoli”.

Il ricavato è stato donato in favore dell’Emporio della solidarietà, un progetto realizzato dalla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio, quartiere nell’area est di Napoli, guidata da don Fulvio Stanco, per sostenere le spese alimentari delle famiglie più bisognose.

DOGMA95, società di riferimento nell’organizzazione di eventi live in Sud Italia, nasce dalla sinergia tra Musica e Parole, MilanoK3 di Angelo Calculli e PM Eventi. Nel 2023 porta a Matera la terza edizione dell’Oversound Music Festival, già presente nel territorio pugliese.

