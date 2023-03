Lucania Musicale all’esordio con Ecletic Duo

Il luogo è lo stesso, Palazzo Viceconte, e il pentagramma dei concerti di qualità che dà spazio alle esecuzioni di tanti giovani musicisti è quello ispirato dal compianto maestro e musicologo Pietro Andrisani per il cartellone dell’associazione ‘’Lucania Musicale ‘’, diretta dal maestro Pablo Varela. E per l’esordio, sabato 18 marzo, alle 18.30 è in programma il primo appuntamento che ha per tema “Primavera da Rota a Gershwin” . Di scena l’Eclectic Duo con Francesco Loiacono (sassofono) e Lucrezia Merolla (pianoforte), protagonisti di un viaggio senza tempo con le musiche di Rota, Say, De Lillo, Muczynski, Morleo e Gershwin. E’ il primo di una stagione appena agli inizi, come riporta il comunicato di presentazione della stagione 2023.



STAGIONE 2023: CI SIAMO!

Riscoprire il territorio attraverso la musica, l’arte, la cultura: al via la seconda edizione di Lucania Musicale

Riparte Lucania Musicale, la stagione cameristica ideata dal musicologo Pietro Andrisani e diretta dal Maestro Pablo Varela. Al compianto Maestro Andrisani è dedicata questa seconda edizione della rassegna, che troverà spazio, dal 18 marzo al 29 dicembre 2023, negli eleganti saloni del settecentesco Palazzo Viceconte di Matera.

13 concerti ma anche conferenze,che vedranno ospiti d’eccezione parlare d’arte, spaziando dalla musica alla pittura, dalla scultura alla letteratura. Sarà inoltre attivato il progetto “Incontro con la musica: guida all’ascolto”: un ciclo di appuntamenti con musicisti, compositori e direttori d’orchestra che prenderanno per mano gli appassionati conducendoli nell’affascinante repertorio della rassegna curata da Varela. Un modo per vivere la musica con più consapevolezza e per immergersi in essa a 360 gradi.



«Il 2023 è un anno ricco di nuove proposte e di iniziative della nostra associazione – racconta il direttore artistico Varela. Alla produzione musicale che è assolutamente uno dei nostri punti cardine, si aggiunge un’importante attività didattica e di ricerca attraverso conferenze e guide all’ascolto con la finalità di arricchire il nostro pubblico con contributi artistici fruibili a più livelli. Abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione del territorio, che consentirà di scoprire e far scoprire a visitatori, professionisti, studenti e appassionati, tutto ciò che la Lucania ha da offrire in termini storici, architettonici, paesaggistici ed enogastronomici. Per cui realizzeremo iniziative in stretto rapporto di collaborazione con altri enti e attività locali.

Il programma musicale di quest’anno vede tantissimi giovani talenti del territorio all’opera in un variegato e colorito paesaggio sonoro, che spazia dalla musica rinascimentale al jazz, da Händel a Nino Rota, con due appuntamenti mitteleuropei dedicati a Beethoven e Schumann, una serata tutta francese e una suggestiva “Notte sotto le stelle” con musica di film d’arte».

PRIMO APPUNTAMENTO “Primavera da Rota a Gershwin” sabato 18 Marzo alle ore 18.30, con l’Eclectic Duo.

Francesco Loiacono (sassofono) e Lucrezia Merolla (pianoforte), ci coinvolgeranno in un viaggio senza tempo nelle musiche di Rota, Say, De Lillo, Muczynski, Morleo e Gershwin.

Biglietto intero – 10 €

Studenti, Soci e Under 18 – 5€.

Info: 392 9199743 – 0835 1973420 – 0835 330699