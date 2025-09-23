Lucania Arte Teatro presenta a Matera lo spettacolo lirico teatrale “Libiam nei lieti calici” per il Città dei Sassi Opera Festival

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 20 nell’auditorium teatro di San Giacomo in via Benedetto Croce 12 a Matera è in programma lo spettacolo lirico teatrale “Libiam nei lieti calici”, ottavo appuntamento della 17^edizione di Città dei Sassi Opera Festival organizzata dall’associazione Lucania Arte Teatro.

Costo del biglietto 5 euro.

Soprani: Stefania Capozzo, Romilda Di Serio, Cinzia Ferri, Helena

Dell’Abate, Angela Scarano;

Tenori: Mauro Scalone, Francesco Fedele;

Baritoni: Claudio Dimatteo, Vincenzo Parziale;

Maestro al pianoforte: Anna Taffarel;

Presentatrice: Anna Terlimbacco;

Coordinamento e produzione: Francesca Pipitone;

Direzione artistica: Enzo Di Matteo

Enzo Di Matteo, direttore artistico del Città dei Sassi Opera Festival:

“Libiam nei lieti calici è uno spettacolo lirico teatrale in cui si esibiranno giovanissimi cantanti che amano il mondo dell’Opera e che sognano una carriera in teatro. Questo spettacolo è un altro tassello di crescita per la loro formazione lirica. L’obiettivo fondamentale dell’ associazione Lucania Arte Teatr è quello di creare un contenitore di

giovani e talentuosi artisti su cui poter attingere per produzioni e spettacoli generando in tal modo scambi con altre realtà italiane ed estere”.

Programma

Baritono: Vincenzo Parziale – Don Pasquale di G. Donizetti – “Bella siccome un angelo”

Soprano: Cinzia Ferriù – Bohème di G. Puccini – “Quando men vo’”

Tenore: Mauro Scalone – Barbiere di Siviglia di G. Rossini – “Ecco

ridente in cielo”

Soprano: Helena Dell’Abate – Madama Butterfly di G. Puccini – “Un bel dì

vedremo”

Tenore: Francesco Fedele – L’elisir d’amore di G. Donizetti – “Quanto è

bella, quanto è cara”

Soprano: Romilda Di Serio – Così fan tutte di W. A. Mozart – “Come scoglio”

Soprano: Angela Scarano – Rinaldo di G. F. Händel – “Lascia ch’io pianga”

Baritono: Claudio Dimatteo – L’italiana in Algeri di G. Rossini – “Le femmine d’Italia”

Soprano: Stefania Capozzo – Anna Bolena di G. Donizetti – “Al dolce guidami”

Tenore: Mauro Scalone – Don Giovanni di W. A. Mozart – “Il mio tesoro intanto”

Soprano: Helena Dell’Abate – Bohème di G. Puccini – “Sì, mi chiamano Mimì”

Tenore: Francesco Fedele – Rigoletto di G. Verdi – “Questa o quella per me pari sono”

Soprano: Angela Scarano – Don Giovanni di W.A. Mozart – “Vedrai carino”

Baritono: Vincenzo Parziale – Le nozze di Figaro di W. A. Mozart – “Non più andrai farfallone amoroso”

Soprano: Cinzia Ferri – Don Pasquale di G. Donizetti – “So anch’io la virtù magica”

Soprano: Stefania Capozzo – Traviata di G. Verdi – “Addio del passato”

Soprano: Romilda Di Serio – Traviata di G. Verdi – “È strano!… Sempre

libera”

Tutti: Traviata di G. Verdi “Libiam ne’ lieti calici”