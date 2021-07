L’Hotel del Campo e Libreria Di Giulio presentano “Parliamone in giardino”, rassegna di eventi culturali per la stagione estiva 2021 che per il suo primo incontro -in programma per sabato 10 luglio, alle ore 18.30, presso il Giardino dell’Hotel del Campo- vedrà la partecipazione del noto giornalista e conduttore, nonché autore televisivo: Luca Sommi, il quale presenterà il suo libro “IL CAMMIN DI NOSTRA VITA. VIAGGIO NELLA DIVINA COMMEDIA” (Baldini Castoldi editore).

Luca Sommi, noto in particolare per la conduzione di “Accordi e Disaccordi“, talk politico prodotto da Loft del Fatto Quotidiano e trasmesso sul NOVE, in questa circostanza ci accompagnerà con le sue “Quisquilie dantesche” nella vicenda umana e artistica del sommo poeta e nel suo viaggio oltramondano attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.

L’evento verrà proposto rispettando tutte le misure anti covid-19.

La partecipazione è gratuita ma resta obbligatoria la prenotazione tramite numero telefonico 0835388844.