Louize and the Rickety Family a Matera

Domenica 12 febbraio la band pugliese Louize and the Rickety Family sarà ospite a Matera del Rosetta Jazz Band, per una serata che si preannuncia interessante non solo per gli appassionati del Jazz. “In un percorso tra musica scritta e improvvisata, -si legge in una nota- il sound di questo ensemble ricerca la fusione tra i suoni moderni della black music con alcuni aspetti dell’idioma jazzistico, con spunti compositivi di varia natura. Luisa Tucciariello (in arte Louize) leader e compositrice del gruppo, ha iniziato il suo percorso compositivo tra le aule del Conservatorio di Monopoli e ha continuato nel corso delle sue esperienze musicali e di vita, nei viaggi fisici e immaginari degli ultimi dieci anni. Louize è pugliese con radici lucane (a Rionero in Vulture). Siamo certi che continuerà a fare strada, avendola ascoltata in altre occasioni: è brava ed originale, coerente nel suo percorso apparentemente di nicchia, ma ben radicato alla tradizione del bel canto e della musica d’autore. La Rickety Family è un collettivo di musicisti che provengono da esperienze diverse ma che si incontrano in territori comuni. Ad unirli c’è la voglia di contemplare tutto ciò che sta all’interno di determinati schemi, modelli, repertori e stili, ma con gli occhi di chi ha vissuto e sperimentato la zona selvaggia nella vita come nella musica.

Questi sono i presupposti poetici di In & Out The Wild Side il disco di esordio della band targata DODICILUNE, che porta alla luce le composizioni di Louize, che raccontano le sue esperienze di vita, la sua visione della musica, dell’amore, della vita, idee condivise e sviluppate assieme ai suoi compagni di viaggio. LINE UP Luisa Tucciariello: Voce, Alessandro Corvaglia: Sax Alto, Nicolò Petrafesa: Pianoforte, Tonino Vantaggiato: Contrabbasso, Michele Ciccimarra: Batteria.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.