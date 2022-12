L’Orchestra Sinfonica di Matera per la Mensa della fraternità “Don Giovanni Mele”

In vista del Concerto di Capodanno “Wiener Fantasie. Antologia di brani celebri della tradizione viennese”, che si terrà il 29 dicembre, a Matera, e il giorno successivo ad Altamura, la Fondazione dell’Orchestra Sinfonica di Matera, in collaborazione con la Mensa della fraternità “Don Giovanni Mele”, ha voluto portare l’anteprima generale del concerto negli spazi della mensa, il 28 dicembre, alle ore 18.30.

“Un momento speciale dedicato agli utenti e al personale della struttura -si legge in una nota- per celebrare la fine dell’anno al ritmo della polka e del valzer, fino a quello della marcia di Radetzky. A dirigere l’Orchestra Sinfonica di Matera, il M° Nicola H. Samale che ha curato la trascrizione e l’elaborazione di tutti brani. Nella sua lunga carriera, ha diretto tutte le principali orchestre italiane. All’estero è stato attivo principalmente in Inghilterra, Germania, Francia, Romania, Polonia, Slovenia, Israele, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Belgio, Olanda e Corea. Il suo lavoro di interprete va dal Barocco alla musica contemporanea, passando per la lirica dal Settecento napoletano, fino alle più recenti espressioni dell’avanguardia. Come compositore, si è distinto in un campo assai particolare: la ricostruzione di grandi capolavori incompiuti del repertorio sinfonico, inoltre ha al suo attivo numerose composizioni da camera, sinfoniche e sinfonico-corali, nonché quattro opere liriche, di cui “l’Eroico Yi Sunsin” venne presentato in prima assoluta al Teatro dell’Opera di Roma nel 2000. Già direttore principale dell’istituzione sinfonica abruzzese, direttore artistico e stabile dell’istituzione sinfonica di Lecce, direttore artistico e stabile dell’Orchestra filarmonica di Matera. Titolare della cattedra di direzione d’orchestra presso i Conservatori di Sassari e dell’Aquila sino al 1993, svolge attività didattica quale libero docente di composizione, tecnica orchestrale e direzione d’orchestra.”