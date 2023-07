L’omaggio al ‘’Duca Bianco’’ conclude le giornate di Radio Vulture

Non poteva che concludersi in musica, con un omaggio a David Bowie, attraverso la proiezione del film Moonage Daydream, diretto e Brett Morgen le giornate di Radio Vulture a Rionero. E né poteva essere diversamente con l’apporto propositivo e competente del Cineclub De Sica – Cinit, fondato e animato da Armando Lostaglio che ha scelto la vita e la carriera del ‘’Duca Bianco’’ per risalire la classifica dei brani di successo fatti ascoltare in tante occasioni dall’emittente. Buona musica, buon cinema e tanta voglia di fare radio. E magari i conduttori, in una intervista, ci diranno come sono cambiati i gusti di ascoltatori, conduttori, scelte, aneddoti di gruppi del passato o emergenti che deliziano gli appassionati dalle frequenze di radio Vulture.

Lostaglio Armando: Le Giornate di Radio Vulture a Rionero

Rionero in V.– Hanno visto finora una grande partecipazione le Giornate di Radio Vulture, che si concluderanno il 29 e 30 luglio prossimi nel segno dello sport – il volley – del cinema e della musica, al servizio della comunità. L’Associazione Radio Vulture ha messo insieme un intenso calendario in sei appuntamenti come nelle tenaci intenzioni del fondatore Pasquale Sacco. Collaborano il CineClub Vittorio De Sica – Cinit Cineforum Italiano e Rionero in Volley, con il contributo del Comune di Rionero. Per restare ai risultati delle gare, guida la classifica provvisoria – in attesa delle semifinali di sabato 29 (ore 19:00 e ore 21:00) e la finale di domenica 30 ai campi di Villa Catena – il team volley venosino La creme de la creme, a seguire il gruppo di Lavello degli Stagionati, e le due rioneresi Power Rangers Italodisco e Volley un Martini.

Sabato 29 alle ore 21:00 nell’atrio del Carcere Borbonico, ultimo appuntamento con la musica e il cinema con Bowie: Moonage Daydream, due ore di grande musica, diretto e Brett Morgen, sulla vita del l’indimenticabile David Bowie, presentato lo scorso anno a Cannes. Il musicista ed attore britannico con la sua poetica e la sua ecletticità aleggia da sempre nelle attività di Radio Vulture.



Armando Lostaglio

Comunicazione CineClub DE SICA – Cinit