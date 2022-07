Lodola Guzzi e Loizzo ”aiutati” da San Francesco…nel viaggio a CapoNord

Non meravigliatevi. Nel portare a termine una impresa occorrono passione, tenacia, impegno, fortuna e tanta fede…che ti venga in aiuto anche Francesco, patrono d’Italia, che non si dimentica degli italiani all’estero. E in questo caso del ferrandinese Luciano Loizzo, da quasi dieci giorni in viaggio, verso Capo Nord (Norvegia) a una velocità di 70 chilometri orari. E già perchè la sessantenne ”rossa” Guzzi 235 GT non può strafare e deve stare attenta agi ottani della ”super di oggi” che rischiano di aumentare bruciori al carburatore… Per fortuna le temperature si sono abbassate, piove un po’ e di sera occorre trove un riparo…prima che faccia buio. E qui San Francesco compare sulla strada provinciale della Provvidenza, indicando un omonimo ”mortale”, italiano che abita da quelle parte con la compagna Jeannette.



”Mi si presenta San Francesco ..chiaramente è italiano – ci dice Luciano- ammira la moto è le fa i complimenti…nel frattempo prova a trovare un posto per dormire nei dintorni…mah niente….quindi un ipotesi…mi propone di andare da lui ..unica cosa che dista circa 20 km da dove siamo…mah comunque sulla strada della mia meta. E come ripete spesso il mio amico Diego ”Il Signore aiuta gli audaci” Il miracolo è dietro la curva e si materializza con Francesco , in Svezia da 30 anni,originario di Cellole ( Caserta) , sposato con Jeanette, padre di due figli e nella vita manutentore edile-che gli propone di ospitalità. ‘ Paisà, Paisano…” e si ritrovano a casa sua davanti a un bel piatto di pasta asciutta al pomodoro, rigatoni, carne e un bicchiere di vino.



Ma Francesco è anche un appassionato di motori e in casa ha moto e auto. Ha una Porsche Carrera, una Jaguar , una Volvo,in attesa di restauro una Harley Davidson alla quale una rivista di veicoli d’epoca ha dedicato un servizio .Tutto questo dopo aver traghettato, per la decima tappa da Copenaghen a Malmoe (Svezia) evitando il tunnel sottomarino di 8 chilometri, suggestivo per quanto si vuole, ma è stato meglio evitare. Sceso a terra Luciano pensa di recuperare i 200 chilometri dalla città svedese, ma prima il riposo in un B&B e con una pioggerellina insistente. San Francesco pronto a dare una mano, ma non dimentichiamo San Rocco Patrono di Ferrandina che attende Luciano e la sua Guzzi Lodola a Capo Nord. E poi le benedizioni beneagurante di don Pierdomenico DiCandia, alla partenza, da Ferrandina stanno funzionando…