Locus Festival con John Legend , David Byrne, Mannarino,Elio e le Storie Tese e tanti altri

Rock e non solo per la stagione dei concerti del Locus festival che ha già programmato alcune date in Puglia che non mancheranno di richiamare fans da fuori regione. Tra questi John Legend che si esibirà il 24 luglio a Ostuni(Brindisi) all’Arena Bianca(ex Foro Boario) con data esclusiva per il Sud. Di rilievo anche le dati per Bari e Locorotondo. Nel capoluogo di regione, alla Fiera del Levante, sono in programma i concerti DAVID BYRNE (23 giugno), Doppio evento l’11 luglio con ELIO E LE STORIE TESE “à la carte” e TONY PITONY “EstaTony”. Seguirà BEAT (80’s KING CRIMSON) il 3 luglio, SKUNK ANANSIE (24 luglio) MARCUS MILLER presents WE WANT MILES (30 luglio) . A Locorotondo ( Bari), alla Masseria Ferragno ci saranno i concerti di JALEN NGONDA (7 agosto) e di Mannarino (9 agosto)



JOHN LEGEND per il Locus festival 2026 con

“A Night of Songs & Stories”.

A Ostuni il 24 luglio, esclusiva nel Sud Italia.

John Legend, uno degli artisti più influenti e trasversali della musica contemporanea, arriva nell’Arena Bianca (ex Foro Boario) ad Ostuni il 24 luglio con “A Night of Songs & Stories”, uno spettacolo intimo e coinvolgente che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra musica e racconto personale.

Lo show propone versioni intime dei più grandi successi di John Legend, da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight, insieme a brani amati dal pubblico e a storie personali, aneddoti e riflessioni che accompagnano il suo percorso artistico e umano.



JOHN LEGEND

Vincitore di 13 Grammy Awards, John Legend fa parte del ristrettissimo gruppo di artisti EGOT, avendo conquistato anche un Oscar, un Golden Globe, un TonyAward e quattro Emmy Awards. Un traguardo che lo colloca tra i soli diciannove artisti nella storia ad aver ottenuto questo riconoscimento, confermandone la straordinaria versatilità creativa.

Nel corso della sua carriera, Legend ha pubblicato undici album: Get Lifted (2004), Once Again (2006), Evolver (2008), Wake Up! (con The Roots, 2010), Love in the Future (2013), Darkness and Light (2016), A Legendary Christmas (2018), Bigger Love (2020), LEGEND (2022), LEGEND (Solo Piano Version) (2023) e My Favorite Dream (2024). Nel 2024 ha inoltre celebrato il ventennale del suo album di debutto con la versione digitale deluxe di Get Lifted, arricchita da remix e collaborazioni con artisti come Tems, Simi, Killer Mike e Lil Wayne, accompagnata dal Get Lifted 20th Anniversary World Tour.

Parallelamente alla musica, John Legend ha costruito una carriera di grande rilievo anche nel mondo dello spettacolo e della produzione. La sua interpretazione di Gesù in Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC, 2018) gli è valsa una nomination come miglior attore protagonista e un Emmy Award come produttore. È inoltre uno dei coach più amati di The Voice, ruolo che tornerà a ricoprire nella prossima stagione.

Con la sua casa di produzione Get Lifted Film Co., fondata insieme a Mike Jackson e Ty Stiklorius, Legend ha realizzato numerosi progetti di successo per cinema, televisione e piattaforme streaming, affiancando all’attività artistica un forte impegno imprenditoriale e culturale.

Da sempre attivo anche sul fronte sociale, Legend è fondatore di FREEAMERICA, organizzazione impegnata nella riforma del sistema di giustizia penale negli Stati Uniti, ed è membro di diversi board e advisory board in ambito educativo e sociale. Nel luglio scorso è stato nominato Philanthropist of the Year da The Hollywood Reporter per il suo costante impegno a favore del cambiamento sociale.

“A Night of Songs & Stories” _si preannuncia come un’occasione unica per vivere da vicino l’universo artistico di John Legend, in un formato raccolto che mette al centro la musica, le parole e l’esperienza condivisa con il pubblico

Sabato 11 luglio 2026, la Fiera del Levante di Bari diventa il palcoscenico di un evento esclusivo che unisce ironia colta e istinto viscerale, precisione musicale e libertà totale. Nella stessa serata si alterneranno ELIO E LE STORIE TESE con lo spettacolo “A la carte” e TONY PITONY con “EstaTony”: due concerti completi sullo stesso palco, due generazioni e visioni artistiche diverse ma in perfetta continuità, due fenomeni di culto diventati pop e uniti in un evento irripetibile.

Elio e le Storie Tese arrivano a sorpresa, affiancandosi al concerto già annunciato di Tony Pitony, con un format chiaro e dichiarato fin dal titolo: “ELIO E LE STORIE TESE à la carte!”. L’invito è quindi diretto: “Avete fame di ottima musica?”. E la risposta, in questo caso, la dà il pubblico: questa estate il gruppo servirà un menù di canzoni diverso per ogni concerto, composto con brani scelti proprio dagli spettatori. È un format che ribalta la scaletta come la conosciamo. Niente routine, niente replica, ma un live che cambia faccia di volta in volta, costruito sul momento, con la platea che diventa parte attiva dello spettacolo.

Sullo stesso palco, segue il tour ESTATONY di Tony Pitony, un vero fenomeno cult contemporaneo, pronto a sorprendere Bari con tutta la forza di un progetto che vive al confine tra musica e performance. Tony Pitony è un artista concettuale “nato in una città sconosciuta della Sicilia”, e la sua ricerca creativa tiene insieme influenze apparentemente distanti: la sensibilità visionaria degli anni ’60, l’elettronica, l’espressività teatrale e l’irriverenza del trash, fino a un’estetica che esplora fetish e antiproibizionismo. La sua cifra è quella di chi rifiuta le etichette e supera le categorizzazioni tradizionali: attraverso il lavoro artistico, Tony Pitony sovverte stereotipi legati alla sessualità, all’identità di genere e alla narrazione storica, affermandosi come artista gender fluid che privilegia l’ispirazione autentica rispetto alle logiche di mercato. Il suo stile, sempre secondo il comunicato, è diretto, imprevedibile e spesso dissacrante: un modo di stare in scena che non cerca la distanza “intoccabile” dell’artista, ma gioca con i cliché per smontarli, trasformando il disagio quotidiano in linguaggio e in arte.

È una presenza capace di spostare il baricentro dello show: non solo musica, ma gesto, visione, provocazione consapevole.

In questo incontro, la serata dell’11 luglio alla Fiera del Levante diventa un evento con un carattere davvero raro: un passaggio di testimone fra due campioni della comicità in musica, per arrivare al cuore del pubblico con un carico di originalità e divertimento assicurati.

Due linguaggi che non si sommano, si potenziano.

I biglietti acquistati per la serata sono validi per entrambi i concerti.