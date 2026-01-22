LO SPAZIO DELLE DONNE: A GINOSA IL MONOLOGO DI DANIELA BALDASSARRA PER IL FESTIVAL DEL SOCIALE

Sabato 24 gennaio, alle h. 19, il Teatro Alcanices di Ginosa accoglierà Daniela Baldassarra in “Lo spazio delle donne”: un monologo, ironico e irriverente, dedicato all’universo femminile.

Prosegue il Festival del Sociale, promosso dal Comune di Ginosa – Assessorato alle Politiche Sociali, con l’appuntamento (ad ingresso gratuito) “Lo spazio delle donne”, in programma venerdì 24 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso il Teatro Alcanices di Ginosa.

L’evento vedrà protagonista Daniela Baldassarra, che guiderà il pubblico in un percorso tematico articolato tra storia, psicologia e credenze popolari, affrontando temi quali l’indipendenza economica, il peso del giudizio altrui, la cura del proprio aspetto, la mancanza di solidarietà tra donne e i pregiudizi sociali. Il racconto sarà arricchito da un reading ironico e provocatorio sul tema della maternità, capace di stimolare consapevolezza e confronto.

L’evento si inserisce all’interno del “Festival del Sociale” come momento di sensibilizzazione e partecipazione attiva della comunità ed è organizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, realtà che opera nei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello offrendo ascolto, supporto e orientamento a donne che vivono o hanno vissuto relazioni violente. Per informazioni e supporto, il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio è attivo al numero +39 331 744 3573.

Nel corso della serata sono previsti i saluti istituzionali di Vito Parisi, Sindaco di Ginosa, Dania Sansolino, Assessora alle Politiche Sociali, oltre all’intervento di Rossana Perazzo, psicologa e coordinatrice del Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.