Lo scrittore Luca Ongaro a Matera con “Onda piena” e Una brutta strada”

A Matera, oggi, lunedì 22 giugno, ore 18,00– in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla libreria Mondadori, Luca Ongaro, scrittore fiorentino, presenterà i suoi due ultimi libri: “Onda di piena“ e “Una brutta strada“, editi da “I dobloni”. Libri noir ambientati nella colonia africana dell’Italia, sul confine fra Etiopia ed Eritrea. Luca Ongaro è un agronomo che ha lavorato in mezzo mondo con la Cooperazione italiana. Soprattutto in Africa Orientale. Sa di informatica, è andato (e va ancora) in giro per il mondo, ha insegnato all’università, ed è contadino (un contadino vero). Abita nelle campagne fiorentine verso gli Appennini. A un certo punto, è arrivata la scrittura. È arrivata in Africa, in Etiopia, nel Tigray, la sua regione settentrionale. È apparso un commissario, Francesco Campani, italiano, nato in Eritrea. E Luca lo ha seguito nelle sue avventure. Luca è un noirista‘…..ed anche un tifoso della Fiorentina, come ci tiene a far sapere.

Onda di Piena: “Siamo a Makallè, capitale del Tigray, regione dell’Etiopia, nel 1961. L’Italia possiede ancora la sua colonia africana, ma è un dominio che sta per finire, il commissario Francesco Campani si muove in un mondo che sta cambiando troppo in fretta. L’autorità vacilla, i superiori sbagliano, e una serie di morti violente e senza spiegazione incrina il fragile equilibrio della città. Un’intuizione inattesa rivela un legame inquietante tra i delitti e un segreto sepolto nel passato, aprendo la strada a un’indagine pericolosa. Tra scandali finanziari, segreti militari, gioco d’azzardo e prostituzione d’alto bordo, Campani scopre quanto può essere alto il prezzo della verità. Con l’arrivo del Natale, l’indagine e la sua vita personale giungono a un punto di svolta decisivo.”

Una brutta strada: “Nel 1960 la colonia Eritrea si avvia verso le prime elezioni volute dal ministro Pertini. Il commissario Francesco Campani indaga sulla scomparsa di una giovane ragazza. L’attività investigativa porterà alla luce vecchi rancori, pregiudizi e privilegi di classe e di razza. Svelerà le tragiche conseguenze causate dalla barbara tradizione del matrimonio precoce. Andando su e giù per una lunga, polverosa e malridotta strada sterrata, il commissario risolverà il caso grazie all’aiuto del fidato ispettore Araya, degli altri suoi colleghi della questura di Macallé e di sua moglie Emma. Quanto alla Fiorentina, purtroppo, anche quest’anno riuscirà solo ad illudere Campani.”